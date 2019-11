USA - Ukrajna

A CIA egyik munkatársa lehet a Trump-Zelenszkij beszélgetés kiszivárogtatója

Lapértesülés szerint az úgynevezett kiszivárogtató az előző elnök, Barack Obama kormányzatának munkatársa volt, jelenleg pedig a CIA munkatársaként dolgozik.

A CIA egyik munkatársa, Eric Ciaramella lehet a Trump-Zelenszkij beszélgetés kiszivárogtatója - írta szerdán a jobboldali Breitbart News című lap, saját forrásaira és a Real Clear Investigations oknyomozó portál információira hivatkozva.



A Real Clear Investigations információi szerint az úgynevezett kiszivárogtató az előző elnök, Barack Obama kormányzatának munkatársa volt, jelenleg pedig a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) munkatársaként dolgozik.



Ciaramella az Obama-adminisztráció idején a Nemzetbiztonsági Tanácsban a balti és a kelet-európai ügyekért felelős igazgató volt, és Ukrajna szakértőjeként tartották számon. Rendszeres kapcsolatban állt annak a Fusion GPS nevű cégnek a munkatársaival, amely 2016-ban összeállította a Trump-ellenes-dossziét. E dosszié alapján indították meg az amerikai elnök ellen a vizsgálatot annak gyanújával, hogy kampányának munkatársai összejátszottak oroszokkal a 2016-os választási győzelem érdekében.



Állítása alátámasztására a Real Clear Investigations felidézte: a külügyminisztérium nyilvánosságra hozott olyan korábbi, az Obama-korszakból származó e-maileket, amelyek tanúsítják, hogy Eric Ciaramella rendszeresen tanácsadói kapcsolatban állt Victoria Nuland külügyi államtitkárral, aki az európai és ukrajnai ügyekért volt felelős.



Nuland írta alá azt az egymilliárd dolláros hitelgaranciát, amelyet Kijev az Obama-kormányzat idején jelentett be. A kijevi aláírási ceremónián amerikai részről Joe Biden alelnök volt jelen.



Biden - mint ezt egy 2018 januári konferencián nevetve elmesélte - a hitelgarancia megtagadásával fenyegette meg Petro Porosenko akkori ukrán államfőt arra az esetre, ha nem bocsátaná el a Burisma gázcég ellen vizsgálatot kezdeményező főügyészt. A Burismánál volt igazgatósági tag Biden fia, Hunter Biden.



A Breitbart News emlékeztetett: szövetségi dokumentumok szerint Ciaramella 2015-2016-ban szorosan együttműködött Joe Bidennal és John Brennannal, a CIA korábbi igazgatójával.



Vasárnap Donald Trump elnököt újságírók megkérdezték az amerikai sajtóban napok óta valószínűsíthető kiszivárogtatóként emlegetett Ciaramelláról. Az elnök azzal válaszolt. "ha valóban ő a kiszivárogtató, akkor hiteltelen, mert Brennan embere, Susan Rice (volt nemzetbiztonsági tanácsadó) embere, Obama embere". Hozzáfűzte: Ciaramella "radikális és gyűlöli Trumpot".



Az elnök arra buzdította az újságírókat, hogy járjanak utána az információknak és hozzák nyilvánosságra a kiszivárogtató nevét.

A kiszivárogtató nevének nyilvánosságra hozatalát több republikánus politikus is követelte a Trump-Zelenszkij-beszélgetés miatt vizsgálatot indító demokrata párti törvényhozóktól. Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor kedden újságíróknak azt mondta: ha ez nem történik meg, ő fedi fel a kiszivárogtató személyét. Álláspontját kedd este a Fox televíziónak adott interjújában is megerősítette. Hétfőn pedig egy nagygyűlésen kifejtette: "tudjuk a kiszivárogtató nevét, de neki kell jelentkeznie, tanúként, hiszen akkor dolgozott Joe Bidennek, amikor a fia, Hunter Biden korrupt (ukrán) oligarcháktól kapott pénzt".



Jim Jordan ohiói republikánus képviselő kedden arra szólította fel a Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök júliusi telefonbeszélgetése miatt vizsgálatot indító demokrata párti törvényhozókat, hogy idézzék be meghallgatásra a kiszivárogtatót.



Jordan úgy fogalmazott: "Adam Schiff (a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője) hat héttel ezelőtt azt mondta, hogy a kiszivárogtató tanúvallomást tesz majd. Azóta megváltoztatta az álláspontját. Mi történt közben? Megtudtuk, hogy az illető még az információ megjelenése előtt találkozott Schiff munkatársaival, és azt is tudjuk, hogy politikai előítéletekkel viseltetik".