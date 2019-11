Légi

1300 járatot törölt a sztrájk miatt a Lufthansa

A német légitársaság szerdai közleménye szerint a november 7-én nulla órai kezdettel meghirdetett 48 órás sztrájk miatt csütörtökön az eredetileg tervezett 3000 járat helyett 2300 járat közlekedik majd, pénteken pedig a tervezett 3000 helyett 2400. A járattörlések 180 ezer utast érintenek.



A sztrájk csak a Lufthansa csoport névadó légitársaságát sújtja, többi tagjánál (Eurowings, Germanwings, Brussels Airlines, Austrian Airlines, Lutfhansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Sun Express) változatlan a menetrend.



A sztrájk idejére eső Lufthansa-járatok utasai díjmentesen átfoglalhatnak a csoport bármelyik társaságának valamely, a következő tíz napon közlekedő járatára, függetlenül attól, hogy törölték-e járatukat - áll a közleményben.



A Lufthansa a rendkívüli menetrendet megjelentette a honlapján. Ugyanakkor arra is törekszik, hogy visszatérhessen az eredeti menetrendhez, ezért igyekszik jogi úton megakadályozni a szakszervezet sztrájkját. Az első fokon eljáró frankfurti munkaügyi bíróság szerdán elutasította a keresetet és kimondta, hogy az UFO sztrájkfelhívása megfelel a jogszabályoknak, de a Lufthansa fellebbezett. Az ügy így a hesseni tartományi munkaügyi bírósághoz került, amely még szerdán döntést hoz.



A Lufthansa vezetése tárgyalásra is hajlandó a sztrájk elkerülése érdekében, szerda estére kezdeményeztek megbeszélést az UFO és más szakszervezetek képviselőivel.



A légiutas-kísérők szakszervezete legutóbb október 20-án tartott sztrájkot a vállalatcsoportnál, a 19 órás munkabeszüntetés miatt több mint száz járatot kellett törölni. Hétfőn hirdették meg az újabb munkabeszüntetést, arra hivatkozva, hogy a Lufthansa vezetősége továbbra sem hajlandó tárgyalni, és még a megkereséseikre sem reagálnak.



A Lufthansa szerint az UFO vezetése szabálytalanul került pozícióba, így tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést. Álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló megállapodás.



Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.