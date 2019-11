Folyamatosan reng a föld a Fülöp-szigetek alatt

Erős, 6,8-as földrengés rázta meg csütörtökön a Fülöp-szigetek déli részét, és azóta sem nyugszik a föld, számos utórengés pattant ki a térségben.



A csütörtöki földmozgás fészke 37 kilométerre nyugatra volt Davao városától 22 kilométeres mélységben.

Áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek.



A térségben a korábbi földrengésekben már meggyengült szerkezetű épületek dőltek össze, köztük egy szálloda is. Joseph Evangelista, Kidapawan városának polgármestere a DZMM rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy az üzlethelyiségeket is magában foglaló szálloda komplexum üresen állt.



Rémült emberek sok más épületből viszont pánikszerűen menekültek az utcákra. "Nagyon erős volt és hosszú ideig tartott a földrengés. Az emberek pánikba estek" - mondta Maureen Ann Villamor tulunani alpolgármester.



Ez már a harmadik jelentős földrengés Mindanao térségében az elmúlt két hétben. Kedd reggel 6,7-es földrengés rázta meg Mindanao szigetét. Legalább nyolcan vesztették életüket és több mint háromszázan megsebesültek. Október 16-án pedig egy 6,3-as erősségű földrengésben heten meghaltak.

Earthquakes occur inside the Earth, not on Earth's surface, let's consider the effect of #earthquake depth on ground shaking intensity.



To see this, let's examine two earthquakes of the same magnitude with nearby epicenters but with hypocenters at different depths. pic.twitter.com/rleULSBGyv