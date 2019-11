Spanyolország

A spanyol demokrácia legrövidebb választási kampánya kezdődik novembertől

A legnevesebb közvélemény-kutató cégek eheti felmérése szerint a választásokat ismét a szocialisták nyerhetik, de közel azonos vagy gyengébb eredménnyel mint áprilisban. 2019.11.02 01:20 MTI

A spanyol demokrácia legrövidebb, nyolcnapos hivatalos választási kampánya kezdődik november elsején, amelyet az induló pártok csütörtök este nyitottak meg nagyszabású gyűléseiken.



A kampánynyitó rendezvényeken felszólaló vezetők a minél nagyobb arányú választási részvételre buzdítottak, mivel a bizonytalan szavazók aránya 32 százalék fölött van az állami spanyol társadalom-kutató központ (CIS) héten közölt felmérése szerint.



"Ha fel akarjuk oldani a politikai patthelyzetet ebben az országban, és, hogy november 11-én egy olyan kormány legyen, amely haladó válaszokat ad Spanyolország gondjaira, minden szavazat számít" - fogalmazott Pedro Sánchez, a kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára Sevillában, és beszédében kiemelte az elmúlt 15 hónap kormányzati eredményeit.



A legnagyobb ellenzéki erőnek számító konzervatív Néppárt (PP) elnöke szerint a választás valójában népszavazás, ahol az a tét, hogy Sánchez menjen vagy maradjon.



"Vállalnia kell a következményeket annak, aki egy jobb eredményért a választások megismétlését erőltette" - hangsúlyozta Pablo Casado szintén Sevillában, hozzátéve, hogy a spanyolok Sánchez "személyes politikájának túszai".



Mindketten úgy érveltek: pártjuk egyedüli biztosítéka annak, hogy feloldódjon a régóta óta húzódó belpolitikai patthelyzet az országban.



Az újabb választásokhoz az vezetett, hogy áprilisban egyetlen politikai erő sem szerzett önálló kormányzóképes többséget a törvényhozásban, a győztes PSOE kormányalakítási szándékát más pártok nem támogatták, illetve sem a bal-, sem a jobboldali pártok közös tömbje sem rendelkezett az abszolút többséggel a 350 fős parlamentben.



A csütörtök éjfél után induló hivatalos kampány fő témája azonban mégsem ez, hanem a katalán krízis lehet. Katalóniában ugyanis két és fél hete folyamatosak az utcai tiltakozó megmozdulások - amelyek többször rendbontásokkal végződtek - mióta a legfelsőbb bíróság börtönre ítélt katalán politikusokat.

A két évvel ezelőtt alkotmányellenes elszakadási népszavazás megrendezése miatt indult perben kilenc katalán vezetőt ítéltek 9 és 13 év közötti börtönbüntetésre zendülés miatt. Négyüket közpénz hűtlen kezelésének vádjában is bűnösnek találták.



A függetlenségi Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) párt barcelonai kampányrendezvényén Quim Torra katalán elnök arról beszélt, hogy a választ erre az ítéletre a november 10-i választás eredményével adják meg.



A legnevesebb közvélemény-kutató cégek eheti felmérése szerint a választásokat ismét a szocialisták nyerhetik, de közel azonos vagy gyengébb eredménnyel mint áprilisban. A legtöbbet a PP javíthat legutóbbi eredményén, ám ez újból csak a második helyre lehet elegendő.



Az abszolút többséget ráadásul egyik politikai oldal sem tudja megszerezni, vagyis megint a korábbihoz hasonló patthelyzet alakulhat ki - derült ki a felmérésekből.



A CIS állami kutatóintézet azonban ezzel szemben fölényes szocialista győzelmet jósol, és a baloldali pártok számára a kormányzóképes többség megszerzését is.



Az idei "expresszkampány" a pártok között 2016-ban született megállapodás eredménye. Akkor szintén meg kellett ismételni a választást, mert a korábbi győztes konzervatív Néppártnak (PP) nem volt többsége a törvényhozásban, így nem tudott kormányt alakítani.



Nem csupán arról döntöttek, hogy megismételt választás esetén a hagyományos 15 nap helyett csak 8 napos legyen a kampány, hanem arról is, hogy ilyenkor kevesebb kampánytámogatást vehetnek igénybe a pártok.