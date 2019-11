Magyarság

Egyre kevesebben vannak a románok a székelyföldi falvakban

Drámainak nevezte a román népesség fogyását a Kovászna és a Hargita megyei falvakban Ioan Lacatusu, a Kovászna és Hargita megyei Európai Tanulmányi Központ igazgatója. A sepsiszentgyörgyi ortodox katedrálisban működő Román Spiritualitás Múzeumában a napokban nyitottak meg egy kiállítást, ahol a Kovászna megyei falvakat mutatták be, az ott élő románok népviseletét, népi mesterségeit és hagyományait.



A román falunak szentelt tematikus év részeként kollokviumot is szerveztek a Kovászna megyei falvak sajátos identitásáról, ennek részeként mutatta be tanulmányát Ioan Lacatusu. Szerinte a térségben élő román közösség legnagyobb kihívását jelenti, hogy megoldják falvakon tetten érhető a hangsúlyos népességfogyást. Úgy véli, stratégiákra, állami támogatásra van szükség, hogy megfékezzék a migrációt, a demográfiai fogyást és a falvak elnéptelenedését.



„Az országnak ebben a részében a legnagyobb kihívás a népességfogyás. A románok esetében kisebb a természetes szaporulat, mint a magyar nemzetiségű lakosság esetében, ehhez hozzáadódik a masszív elvándorlás is” – részletezte az igazgató.



Kovászna megyében 1910-ben harminc faluban volt száznál több román lakos, és ezekben a falvakban ma már csak néhány román él. Az egyesülés óta eltelt száz esztendőben a székelyföldi városokban növekedett a román lakosság száma, ám közben a Kovászna és Hargita megyei falvakban drámai csökkent – fejtette ki Ioan Lacatusu.



Szerinte ilyen körülmények között kevés az esélye annak, hogy alapintézményeket, például az iskolát fenntartsák - írta a szekelyhon.ro.