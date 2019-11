USA

Az amerikai képviselőház jogszerűnek nyilvánította az elnök felmentésére irányuló eljárást

Az amerikai képviselőház csütörtökön megszavazta az elnök felmentésére irányuló eljárás jogszerűségét kimondó határozatot.



A demokrata párti többségű képviselőházban - amely az amerikai kongresszus alsóháza - 232:196 arányban voksoltak a benyújtott határozati javaslatra. A határozat értelmében az elnök alkotmányos felmentését célzó eljárás (impeachment) előtt szükséges vizsgálatok jogszerűek és ezentúl nyilvánosak is lesznek.



A szavazás nem magáról az impeachment eljárás megindításáról szólt, hanem a megindításhoz vezető vizsgálatok jogszerűvé tételéről. A republikánus törvényhozók ugyanis mindeddig azt kifogásolták, hogy demokrata párti kollégáik úgy kezdték meg a vizsgálódást és a meghallgatásokat, hogy előtte - a házszabálynak megfelelően - nem szavazott róla a képviselőház.



Két demokrata párti politikus - a minnesotai Collin Peterson és Jeff Van Drew New Jerseyből - a határozat - vagyis a vizsgálatok és a meghallgatások folytatása - ellen voksolt. Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a határozatot.



A szavazáson Nancy Pelosi házelnök elnökölt. A házelnökök a hagyományok szerint általában nem szavaznak, de Pelosi ezúttal voksolt, mégpedig pártja irányvonalának megfelelően igennel.



Donald Trump amerikai elnök percekkel a voksolás után a Twitteren reagált. "Az amerikai történelem legnagyobb boszorkányüldözése" - írta a mikroblogban az elnök, aki a voksolás előtt, csütörtökön reggel több Twitter-bejegyzést is közzétett erről.



Donal Trump kampánya közleményt adott ki, amelyben a szavazást az elnök "szigorúan politikai okból történő elmozdítási kísérletének" minősítette.



"A mai szavazás csupán azt bizonyítja, hogy az egész impeachment-folyamat már a kezdetektől fogva sarlatánság"- fogalmazott a közleményt aláíró Brad Parscale kampánymenedzser. Hozzáfűzte: "a választók majd megbüntetik azokat a demokratákat, akik asszisztáltak ehhez a komédiához".