Bekeményítenek

Kitiltja a politikai hirdetéseket a Twitter

hirdetés

Jack Dorsey egy sor Twitter-bejegyzésben fejtette ki döntése indoklását. Mint írta: a politikai üzeneteket "kiérdemelni kell, és nem megvásárolni".



"Ez nem a szabad véleménynyilvánításról szól, ez azt jelenti, hogy fizetsz, hogy elérj emberekhez" - fogalmazott a személyes Twitter-oldalán közzétett egyik bejegyzésében az elnök-vezérigazgató. Leszögezte azt is, hogy ennek a módszernek olyan "jelentős következményei vannak, amelyeket a mai demokratikus infrastruktúra képtelen kezelni".



"Úgy döntöttünk, hogy világszerte minden politikai hirdetést leállítunk a Twitteren" - közölte Dorsey. Hangsúlyozta azt is, hogy "a politikai üzenetek akkor érik el az embereket, ha elolvassák vagy újra-tweetelik őket. Fizetni az elérésért azt jelenti, hogy megspóroljuk ezt a döntést, és túlzóan optimalizált és célzott politikai üzeneteket erőltetünk az emberekre. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy döntésüket nem szabad pénzzel kompromittálni".



A bejelentés után megjelent első kommentárok megjegyezték: a döntés olyan társadalmi-politikai légkörben született, amikor a közösségi média különböző platformjain - köztük is elsősorban a Facebookon - megjelenő politikai hirdetéseket kiemelt figyelem és vizsgálódás övezi.



Október elején különösen éles vita bontakozott ki, amikor a Facebook nem volt hajlandó eltávolítani Donald Trump amerikai elnök kampánycsapatának egyik hirdetését, amelyben Trump lehetséges választási ellenfelét, Joe Biden volt alelnököt támadták.



Mark Zuckerberg, a Facebook alapító elnök-vezérigazgatója a múlt héten tartott kongresszusi meghallgatáson azt közölte: a közösségi portál továbbra is közzétesz politikai hirdetéseket, mert meggyőződése szerint ezzel elősegíti a nyilvános politikai és társadalmi diskurzust.