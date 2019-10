A piros lámpánál várakozott a busz, amikor hirtelen megnyílt alatta a föld

Hihetetlen baleset történt hétfő reggel Pittsburgh-ben. Egy menetrend szerinti busz a piros lámpánál várakozott, amikor egyszercsak megnyílt alatta a föld, és elnyelte a jármű hátsó részét.



A buszon csak a sofőr és egyetlen utas tartózkodott, előbbi sértetlenül, utóbbi könnyebb sérülésekkel megúszta a "kalandot".



A busz mögött haladó autó vezetőjének sem esett bántódása.

UPDATE: The Blue Kia Optima has been safely removed from sink crew. Officials examining bus.

Contrary to some reports, there are no evacuation orders in place at this time. Subject to change. Updates to come. https://t.co/VHLaIn9UFO pic.twitter.com/D2iYgPnDcE