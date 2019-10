Bűnügy

Globális embercsempész hálózat tagja lehet a bolgár halálkamion sofőrje

A brit vádhatóság szerint globális embercsempész hálózat tagja annak a kamionnak a sofőrje, amelynek pótkocsijában a múlt héten 39 embert találtak holtan Délkelet-Angliában.

A 25 éves, észak-írországi illetőségű Maurice Robinson ellen 39 rendbeli emberöléssel, valamint embercsempészetre, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés címén emeltek vádat.



Robinson ellen hétfőn kezdődött a büntetőeljárás az Essex megyei közigazgatási székhely, Chelmsford magisztrátusi bíróságán.



Az őrizetben lévő vádlott videokapcsolaton keresztül vett részt az első, rövid bírósági procedúrán, amelyen a bíró felszólítására igazolta személyazonosságát és azt, hogy brit állampolgár.



Az ügyész a hivatalos vádismertetésben kiemelte: a vádhatóság szerint az ügy mögött egy olyan globális hálózat áll, amely jelentős számú illegális bevándorló Nagy-Britanniába csempészését szervezi, és a hatóságok szerint ennek tagja a kamionsofőr is.



A magisztrátusi testület eljáró bírájának hétfői döntése szerint Maurice Robinson vizsgálati fogságban marad.



A büntetőper további tárgyalását Chelmsford magisztrátusi bírósága a londoni központi büntetőbíróság - utcája után közkeletű nevén az Old Bailey - elé utalta, ahol november 25-én lesz az első tárgyalási nap.



A 39 holttestet szerda hajnalban találták meg a délkelet-angliai Thurrock ipari parkjában álló kamion rakterében.



A hűtőkonténer nem sokkal korábban érkezett a Temze torkolatában fekvő közeli Purfleet kisváros komptermináljába a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből. A Scania típusú nyerges vontató, amelyet Robinson vezetett, Írországból kelt át komppal Angliába, és röviddel a holttestek megtalálása előtt vette fel a pótkocsit.



Az ügyben további három embert vettek őrizetbe Angliában, egyet pedig Írországban.



Az Essex megyei rendőrség tájékoztatása szerint az Angliában őrizetbe vett embereket - egy 38 éves és egy 48 éves férfit, valamint egy 38 éves nőt - embercsempészetre szőtt összeesküvés és emberölés gyanújával tartják fogva. Őket a hétvégén óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de továbbra is gyanúsítottként tartják őket nyilván.



A vizsgálat adatai szerint az Írországban őrizetbe vett férfi vitte egy másik nyerges vontatóval Zeebrugge kikötőjébe a hűtőkonténert, amelyben a holttesteket Angliában megtalálták.



Az ír rendőrség a Dublinban őrizetbe vett férfiről csak annyit közölt, hogy 23 éves, és "érdekelheti" az essexi rendőrséget.



Az Essex megyei rendőrség hétfői tájékoztatása szerint a vizsgálatot végző nyomozók folyamatos kapcsolatban állnak az ír rendőrséggel.



A brit rendőrség kezdeti közlései azt valószínűsítették, hogy az áldozatok mindegyike kínai állampolgár volt, de a brit médiában megjelent értesülések szerint egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy az áldozatok - vagy legalábbis sokan közülük - vietnamiak lehettek.



London esti napilapja, az Evening Standard hétfőn azt írta, hogy eddig 24 vietnami család jelentette be hozzátartozója eltűnését, és családok attól tartanak, hogy az eltűnt családtagok a kamionban talált áldozatok között lehetnek.

A lap forrásai szerint a legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú lehet, akivel családja október 22-én, egy nappal a holttestek megtalálása előtt vesztette el hirtelen a kapcsolatot.



A BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint Tran Ngoc An, Vietnam londoni nagykövete és a képviselet több munkatársa szombaton látogatást tett abban az ipari parkban, ahol a holttesteket megtalálták.



A nagykövet tárgyalt Priti Patel brit belügyminiszterrel is.