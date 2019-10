Botrány

Ezek az intim képek szivárogtak ki a képviselőnőről, ami miatt lemondott

Lemondott Katie Hill kaliforniai demokrata párti képviselőnő, aki ellen vizsgálatot folytat a képviselőház etikai bizottsága, mert állítólag szexuális kapcsolata volt egy beosztottjával - jelentette vasárnap este a Politico című amerikai lap internetes kiadása.



A képviselőnő vasárnap este jelentette be lemondását a Twitteren. "Megtört szívvel jelentem be lemondásomat a kongresszusból. Ez a legkeményebb dolog, amit valaha is meg kellett tennem, de úgy hiszem, ez a legjobb, amit a választóimért, a közösségemért és az országunkért tehetek" - fogalmazott a mikroblogban. A Twitteren közzétette lemondásának szövegét is, amelyben a többi között bocsánatot kért az elkövetett hibákért.

Hill ellen azért indított vizsgálatot a képviselőház etikai bizottsága, mert állítólag szexuális kapcsolata volt egy beosztottjával, ami az amerikai törvényhozás szabályzatát sérti. A vád szerint Hillnek jogi igazgatójával, Graham Kellyvel volt viszonya. A közismerten biszexuális politikusnő ezt tagadja, viszont még a múlt héten elismerte, hogy viszonya volt kampánystábja egy női tagjával, és ezért bocsánatot is kért.



"Tisztában vagyok azzal, hogy még egy közös megegyezésen alapuló kapcsolat is helytelen, ha főnök és beosztottja között alakul ki, és én mégis hagytam ezt megtörténni a legjobb belátásom ellenére is" - írta a választóinak címzett levelében.



A képviselőnő döntésének körülményeit ismerő források szerint lemondását részben az indokolta, hogy így próbált véget vetni a sajtóban megjelenő megalázó és lejárató cikkeknek.

Az "édes hármas"

A 32 éves képviselőnőről, akit tavaly ősszel választottak be a kongresszusba, a múlt héten a brit Daily Mail közölt leszbikus intim fotókat, amelyeket az amerikai sajtó is átvett. A lap szerint a politikusnő két évvel ezelőtt kezdett viszonyt 22 éves munkatársnőjével - kampányának egyik tagjával - és a kapcsolatba eleinte bevonták Hill férjét is. A képviselőnő a fotók nyilvánosságra kerülését válófélben lévő férje személyes bosszújával magyarázta.



"Sajnálom, hogy a válásom nagyon személyes ügyét kiteregették a nyilvánosság előtt, azzal a hamis váddal együtt, miszerint viszonyom lett volna egyik kongresszusi beosztottammal, ezt nyilvánosan is visszautasítottam, de tevékenyen és teljes körűen együttműködöm az etikai bizottsággal" - fűzte hozzá Hill.



A Demokrata Párt politikusai nem kommentálták az ügyet. Katie Hill dél-kaliforniai választási körzetében új választásokat tartanak. Bár a képviselőnő nem említette levelében, mikortól hatályos lemondása, az ügyre rálátással bíró emberek szerint már november 1-jén távozhat tisztségéből.

