Tízezrek vonultak utcára Spanyolország egységéért Barcelonában

A városi rendőrség szerint 80 ezer, az eseményt meghirdető katalán Civil Társadalom (SCC) nevű szervezet szerint 400 ezren gyűltek össze "az egyetértésért, Katalóniáért".



A belvárost ellepték az uniós, spanyol és katalán zászlók. A szervezők kérésére sokan öltöztek fehérbe, a béke színével ítélve el az elmúlt hetek erőszakos utcai megmozdulásait Katalóniában.



"Soha nem fogadjuk el és nem is toleráljuk az erőszakot" - hangzott el a négy idegen nyelven felolvasott kiáltványban, amelyben Quim Torra függetlenségpárti katalán elnök lemondását és előrehozott helyi választásokat követeltek.



Fernando Sánchez-Costa, az SCC elnöke sürgette a katalán választási törvény megváltoztatását arra hivatkozva, hogy a függetlenségi pártok 2017-ben ugyan többséget szerzetek a barcelonai parlamentben, de nem nyerték el választók szavazatainak többségét.



"Ne hagyjatok magunkra minket, szükségünk van a támogatásotokra" - fordultak Spanyolország egészéhez.



A megmozduláson a spanyol ügyvezető szocialista kormány két minisztere, Josep Borrell a külügyi és José Luis Ábalos a fejlesztési tárca vezetője is megjelent, ott voltak továbbá a spanyol parlament legnagyobb ellenzéki pártjainak, a konzervatív Néppártnak (PP) és az Állampolgárok (Ciudadanos) nevű liberális középpártnak az elnökei is.



Az egységpárti felvonulást egy nappal azután rendezték Barcelonában, hogy a városban a függetlenségi törekvések támogatói tüntettek.



Szombaton százezrek tiltakoztak a spanyol legfelsőbb bíróság két héttel ezelőtti ítélete ellen, amelyben vétkesnek találtak zendülés bűncselekményében kilenc katalán függetlenségi vezetőt a két évvel ezelőtti alkotmányellenesen megrendezett elszakadási népszavazás megrendezése, majd egy katalán függetlenségi nyilatkozat elfogadása miatt.



A 9 és 13 év közötti börtönbüntetéseket tartalmazó bírósági döntés kihirdetése óta folyamatosak a demonstrációk és a rendbontások Katalóniában. A kezdetben békés szombati tüntetés éjjel ismét összetűzésekig fajult, 44-en sérültek meg és hét embert vettek őrizetbe.



A katalán vélemény-tanulmányi központ (CEO) negyedéves kutatásai szerint az elmúlt két évben csökkent a függetlenségi törekvések támogatottsága Katalóniában. Legutolsó, három hónappal ezelőtt közzétett felmérésében a megkérdezettek 44 százaléka támogatta a Spanyolországtól elszakadást, míg 48,3 százaléka ellenezte.