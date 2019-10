Horrorkamion

Bolgár kamion - Két további gyanúsítottat vettek

Három további gyanúsítottat vettek őrizetbe pénteken annak a 39 embernek az ügyében, akiket a héten találtak holtan egy bolgár rendszámú kamionban Anglia délkeleti részén. Korábbi hatósági beszámolók szerint az áldozatok mindegyike kínai állampolgár volt, de pénteki brit médiaértesülések szerint vietnamiak is lehettek közöttük.



A területileg illetékes Essex megyei rendőrség első pénteki tájékoztatása szerint egy 38 éves férfit és egy szintén 38 éves nőt embercsempészetre szőtt összeesküvés és 39 rendbeli emberölés gyanújával vettek őrizetbe.



A péntek esti újabb rendőrségi beszámoló szerint a nap folyamán egy 48 éves észak-írországi férfit is őrizetbe vettek a Londonhoz közeli Stansted nemzetközi repülőtéren, ugyanilyen gyanú alapján.



A rendőrség közölte azt is, hogy folytatódik a kamion gyilkosság gyanújával korábban őrizetbe vett 25 éves észak-írországi sofőrjének kihallgatása.



A tájékoztatás szerint pénteken megkezdődött az áldozatok halottkémi vizsgálata, és az azonosítás várhatóan hosszadalmas folyamata ennek lezárulta után várható.



A rendőrség már korábban közölte, hogy 31 férfi és 8 nő holttestét találták meg a kamion pótkocsijában, és mindannyian kínai állampolgárok voltak.



A BBC pénteki beszámolója szerint azonban elképzelhető, hogy az áldozatok között vietnamiak is voltak.

A brit közszolgálati médiatársaság közölte: hat olyan vietnami családról szerzett tudomást, amelyek attól tartanak, hogy hozzátartozóik lehettek a hűtőkamion rakterében.



Egyikük egy Thi Tra My nevű fiatal nő, aki legutóbb kedden késő este - néhány órával a kamion megtalálása előtt - küldött kétségbeesett szöveges üzeneteket családjának arról, hogy nem kap levegőt és halálán van.



A 26 esztendős nő bátyja elmondta a BBC-nek, hogy Thi Tra My október 3-án Kínába repült, onnan pedig két nap múlva Franciaországba utazott. Először október 19-én kísérelte meg az átkelést Nagy-Britanniába, de akkor feltartóztatták és visszafordították. Utolsó ismert tartózkodási helye Belgium volt, ahonnan a kamionszerelvény pótkocsija Angliába érkezett.



Thi Tra My testvére elmondta azt is, hogy a család 30 ezer fontnak (11,5 millió forintnak) megfelelő összeget fizetett a fiatal nő utazásának költségeire, és ennek egy részét közvetlenül embercsempészeknek adták át.



A BBC közölte, hogy a vietnami családoktól kapott adatokat átadta az essexi rendőrségnek.



Vietnam londoni nagykövetsége is megerősítette, hogy kapcsolatban van az Essex megyei rendőrséggel.



Pippa Mills, az essexi rendőrkapitányság főparancsnok-helyettese péntek esti tájékoztatásában mindazonáltal nyomatékosan felhívta a média és a közösségi médiaportálok figyelmét arra, hogy a találgatások nem segítik, sőt inkább hátráltatják a vizsgálatot.



"Erőteljesen arra intem az újságírókat és a közösségi média embereit, hogy ne találgassanak az érintettek személyazonosságával és a vizsgálat körülményeivel kapcsolatban" - áll a főparancsnok-helyettes közleményében.

A kamiont szerda hajnalban találták meg a délkelet-angliai Thurrock ipari parkjának parkolójában.



A hűtőkonténer nem sokkal korábban érkezett a Temze torkolatában fekvő Purfleet kisváros komptermináljába a belgiumi Zeebrugge kikötőjéből.



A szerelvény röviddel szerda hajnali 1 óra után hagyta el Purfleet kikötőjét, a rendőrséget pedig fél órával később hívták a mentők a közeli Waterglade ipari parkba, ahol a kamionban megtalálták a 39 holttestet.



A kamiont azóta elvitték az ipari parkból, és megkezdődött az áldozatok elszállítása a környező kórházakba, amelyekben a halottkémi vizsgálatot tartják.



Nagy-Britanniában legutóbb 2000-ben volt a mostanihoz mérhető tragédia: akkor 58 kínai állampolgár holttestét találták meg a délkelet-angliai Dover kikötőjében egy holland rendszámú, ugyancsak Zeebrugge kikötőjéből érkezett kamion rakterében.