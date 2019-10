Poligráf

Az ukrán elnök hazugságvizsgálatnak vetné alá pártja korrupcióval gyanúsított képviselőit

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán felszólította a parlament pénzügyi bizottságának tagjait, hogy haladéktalanul vessék alá magukat hazugságvizsgálatnak.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint nyilvánosságra került egy olyan információ, amely szerint a bizottság 11 tagja - valamennyien a Zelenszkij mögött álló Nép Szolgája párt képviselői - fejenként 30 ezer dollár kenőpénzt fogadtak el, hogy elvessenek egy korrupcióellenes törvényjavaslatot.



Az indítvány felszámolta volna a közvetítői tevékenységet az ingatlan-értékbecslők és az Állami Vagyonalap elektronikus adatbázisa között. Az ilyen közvetítői weboldalak üzemeltetői nem végeznek értékelési tevékenységet, csupán adatokat küldenek és fogadnak, s minden egyes műveleten 500-1800 hrivnya (mintegy 5700-20 500 forint) közötti összeget keresnek. Sajtóértesülések szerint a törvényjavaslat elvetése Anton Jacenko parlamenti képviselőnek, az Újjászületés nevű képviselői csoport tagjának állt érdekében.



A Denisz Bihusz újságíró vezette oknyomozó csoport tavaly augusztusban hozta nyilvánosságra, hogy értesülése szerint a képviselőhöz köthető közvetítői honlapokkal már a működésük első hónapjában 23 millió hrivnyát, azaz csaknem 262 millió forintot kerestek - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda.



Zelenszkij szerdán a Facebookon kijelentette, ha a hazugságvizsgálat "akár a legkisebb valószínűségét is kimutatja annak, hogy bárki a képviselők közül kenőpénzt fogadott el a bizottsági szavazást érintően, azzal a személlyel a korrupcióellenes hatóságoknak kell foglalkozniuk". Közölte: "akinél a gyanú beigazolódik, attól a képviselőtől megválunk".



A korrupciós ügyekre specializálódott ügyészség (SZAP) szerdán közzétette, hogy megindította a bűnügyi eljárást az ügyben, a nyomozást a korrupcióellenes iroda, a NABU hatáskörébe utalta.



Az érintett képviselők közül eddig ketten jelezték, hogy készek alávetni magukat a hazugságvizsgálatnak, Olekszandr Dubinszkij és Olekszandr Kacsura. Utóbbi nem az említett bizottsági tagok között szerepel, hanem azért keveredett még ő is gyanúba, mert az egyik szerzője annak az ellenjavaslatnak, amely továbbra is engedélyezi a közvetői tevékenységet. Rajtuk kívül David Arahamija, a Nép Szolgája párt frakcióvezetője is közölte, hogy kész hazugságvizsgálatnak alávetni magát.