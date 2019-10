Magyarság

Minden vádpont alól felmentette a bíróság Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét

A Maros megyei törvényszék a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) minden vádpontja alól felmentette kedden Ráduly Róbertet, Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét - közölte az MTI-vel Veronica Tambrea, a törvényszék sajtóosztályának az illetékese.



Ráduly Róbertet 2015 júniusban a DNA háromrendbeli hivatali visszaéléssel és összeférhetetlenséggel, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. Perüket a DNA kérésére a területileg illetékes Hargita Megyei Törvényszékről a Maros megyeire helyezték át. A Maros Megyei Törvényszék mindkét vádlottat valamennyi vádpontban felmentette. Az ítélet nem jogerős, a hivatalos kiközléstől számítva tíz napon belül lehet fellebbezni ellene.



A kedden kimondott ítélet arra is kitér, hogy megszünteti a vádlottak vagyonának zárlatát.



A csíkszeredai városházán és az elöljárók lakásán 2015 április 29-én tartott házkutatást a DNA. A vádhatóság akkor őrizetbe is vette Ráduly Róbertet és Szőke Domokost, később pedig a bíróság az elöljárók házi őrizetét rendelte el.



Az ügyészségi akció napján mind az Agerpres, mind a Mediafax hírügynökség a nyomozáshoz közel álló ügyészségi forrásokra hivatkozva a gyanúsítások hosszú listáját közölte. A kiszivárogtatott pontok közül a legsúlyosabb az volt, hogy Ráduly Róbert havi tízezer eurónak megfelelő csúszópénzt fogadott el a városi parkolórendszert működtető cégtől. A gyanúsításnak ez a pontja már az egy nappal később kibocsátott hivatalos DNA-közleményben sem szerepelt. Tovább apadt azonban a felróható ügyek száma a 2015 júniusi vádemelésig.



Az ügyészség szerint Ráduly azáltal követett el hivatali visszaélést, hogy a műemlékvédelmi előírásokat figyelmen kívül hagyva bocsátott ki építési engedélyt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületének a hőszigetelésére és felújítására. A műemlékvédelmi láttamozást az tette szükségessé, hogy az épület közelében egy ortodox templom is működik. Ezért károsult félként Hargita és Kovászna Ortodox Püspökségét is bevették a perbe. Az intézkedés ellen maga a püspök is tiltakozott.



A vádpontok között az is szerepelt, hogy a polgármester és az alpolgármester is egy-egy alkalommal magáncélra használta a polgármesteri hivatal gépkocsiját.