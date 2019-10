USA

Jimmy Carter volt amerikai elnököt kórházban ápolják

hirdetés

Jimmy Carter volt amerikai elnököt kórházban ápolják, miután elesett és kisebb medencecsont-törést szenvedett - jelentette be az atlantai Carter Központ kedden.



A demokrata párti politikus - aki 1977 és 1981 között volt az Egyesült Államok elnöke - keddre virradóra a Plainsben lévő otthonában esett el, ebben a hónapban más másodszor.



A 95 esztendős volt elnök a Carter Központnak a Twitteren közzétett jelentése szerint "kiváló hangulatban van és hamarosan már otthon lábadozik".



Jimmy Carter az idén már többször is elesett és kórházi ápolásra szorult. A hónap elején az arcán keletkezett sebeket több öltéssel varrták össze, néhány napon belül azonban ismét dolgozott a lakhatási szegénység csökkentését céljául kitűző Habitat for Humanity nonprofit szervezetnél. Májusban pedig a bordáit törte el. 2015-ben bőrrákot diagnosztizáltak nála, amely később átterjedt az agyra is, de ebből egy új gyógyszer segítségével kigyógyult.