Román elnökválasztás - Több mint 800 szavazókört rendeznek be külföldön

A legtöbb (639) szavazókört az Európai Unióban szervezik meg, ott, ahol a négymilliósra tehető román diaszpóra legnagyobb része él. 2019.10.23 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A román külügyminisztérium 835 szavazókört alakít ki külföldön a novemberi elnökválasztás alkalmával, csaknem kétszer annyit, mint amennyi a májusi európai parlamenti (EP-) választás alkalmával állt a külföldön élő román állampolgárok rendelkezésére - közölte kedden a bukaresti média.



A legtöbb (639) szavazókört az Európai Unióban szervezik meg, ott, ahol a négymilliósra tehető román diaszpóra legnagyobb része él. Olaszországban a korábbi 76-ról 142-re, Spanyolországban 50-ről 143-ra, Németországban 25-ről 80-ra, Nagy Britanniában 29-ről 72-re növekszik a szavazóhelyiségek száma.



A bukaresti külügyminisztérium szerint a külföldi szavazókörök számának megduplázása a külképviseletek megfeszített munkájának eredménye, működtetésükhöz azonban az állandó választási hatóságnak (AEP), a különleges távközlési szolgálatnak (STS) is hozzá kell járulniuk, és azoknak a pártoknak is képviselőket kell jelölniük a szavazókörökbe, amelyeknek jelöltjük van az elnökválasztáson.



A külföldi szavazás megkönnyítése idén vált ismét a román politika egyik prioritásává, miután a május 26-i EP-választáson - a 2014-es elnökválasztáshoz hasonlóan - ismét hatalmas sorok alakultak ki egyes külföldi szavazókörzetben. A magas részvétel miatt nem mindenkinek sikerült urnazárásig leadnia a szavazatát, a többórás sorbaállás után sem élhetett választójogával.



A voksolás gördülékenységét garantáló választójogi reformot főleg a második mandátumra is pályázó Klaus Iohannis államfő sürgette, a parlament pedig nyáron rendkívül ülésszakon folytatta munkáját a választási törvények módosítása érdekében.



Az új szabályozás szerint a külföldi választókörökben ezentúl nemcsak a voksolásra a belföldiek számára kijelölt vasárnapi napon (november 10-én), hanem az azt megelőző pénteken és szombaton is leadhatják szavazatukat a diaszpórában élők.



A parlament az elnökválasztásra is kiterjesztette a levélben történő voksolást, amelyet 2016-ban a parlamenti választások alkalmával vezettek be. A külföldön élő román állampolgárok közül 41 ezren regisztráltak a szeptember 15-i határidő lejárta előtt, hogy levélben akarnak voksolni.



A román külképviseletek a 2014-es elnökválasztásra 294, a 2016-os parlamenti választásra 417, az idei EP-választásra pedig 441 szavazókört rendeztek be külföldön.



Romániában november 10-én tartják az elnökválasztás első fordulóját. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a választók több mint felének támogatását, november 24-én második fordulót is rendeznek a két legjobban szereplő jelölt részvételével.