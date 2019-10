Hatalmas tűz egy új-zélandi konferenciaközpont tetején - videók

Hatalmas tűz keletkezett egy új-zélandi konferenciaközpont tetején Auckland belvárosában kedden, a felvételeken az volt látható, hogy a SkyCity épületegyüttes felső szintje lángokban áll és sűrű, fekete füst gomolyog az ég felé.



A tűz megfékezésére 23 tűzoltóegységet vezényeltek a helyszínre, és egy különleges helikoptert is bevetettek. Phil Goff, a város polgármestere azt írta a Twitteren, hogy a tűz láthatóan tovaterjed, a tetőn embereket lehet látni.



A város központjában leállt a forgalom. A hatóságok felkérték az embereket, hogy kerüljék el az üzleti negyedet és óva intették őket attól, hogy a füstöt belélegezzék. A közlemény szerint eddig senki sem sérült meg, mindenkit sikerült épségben kimenekíteni a konferencia központból.



A SkyCity konferenciaközpont építése 452 millió amerikai dollárba került. Területe 1,4 hektáron terül el, mintegy 32 500 négyzetméteres az épületegyüttes, ez volt Új-Zéland legnagyobb építési projektje.

Fire is really building. People can be seen on the roof. pic.twitter.com/EFgQBaMYCJ