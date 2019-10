Balesetveszély

Örökre kizárt két utast a hajóiról a Royal Caribbean egy veszélyes szelfi miatt

Örökre kizárt egy nőt és útitársát a hajóiról a Royal Caribbean floridai üdülőhajó-társaság, mert a nő egy hajóúton kimászott az erkélyéről és életét veszélyeztetve készített szelfit.



Az eset a múlt héten az Allure of the Seas luxus utasszállító óceánjáró hajó fedélzetén történt, amely a Haitin fekvő Labadee felé tartott. A meg nem nevezett nőt a CNN beszámolója szerint egy másik utas, Peter Blosic pillantotta meg a veszélyes helyzetben, és ő riadóztatta a hajó személyzetét.



"Az erkélyemen voltam, mikor megláttam, hogy a nő felmászik az erkélye korlátjára. Nagyon gyorsan történt. Mivel nem tudtam, mit akar tenni, riasztottam a legénységet. Ha nem szólok, és a nő kiugrik, az szörnyű lett volna" - mesélte a tévécsatornának.



A nőt Jamaicában tették partra, amikor a hajó Falmouth-ban kikötött.



A hajózási társaság megerősítette a CNN-nek a történteket. Mint írták, a nőnek segített is a vele utazó partnere a veszélyes szelfi elkészítésében. Ezért mindkettejüket örökre kizárták a Royal Caribbean hajóiról.



A hajózási társaság honlapján szereplő magyarázat szerint a hajó korlátjaira és egyéb védőrácsaira sem felülni, sem felállni, sem ráfeküdni nem szabad, tilos azokra felmászni vagy átmászni rajtuk "a vendégek saját biztonsága érdekében".