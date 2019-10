Illegális bevándorlás

A bihácsi polgármester megvonja a támogatást az illegális bevándorlóktól

hirdetés

A boszniai Bihács polgármestere bejelentette, minden támogatást megvonnak a város melletti illegális táborban élő bevándorlóktól, Suhret Fazlic a válságintézkedések között említette, hogy a városi vízmű nem fog napi 20 ezer liter vizet szállítani a táborba - közölte az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában a Bihácsról bejelentkező tudósító.



Beszámolója szerint az illegális táborban 1500-2000 menekült lehet, de a számuk folyamatosan változik, minden nap érkeznek újak, és több tucatnyian próbálnak - a jó időt kihasználva - átjutni Horvátországba, majd Olaszországba. A legtöbbjüknek nincs 2,5-6 ezer eurójuk, hogy fizessenek az embercsempészeknek, ezért ők 10-15 nap alatt gyalog próbálnak meg eljutni Olaszországba.



A tudósító felidézte: a település polgármestere, Suhret Fazlic bejelentette, hogy válságintézkedésekre kényszerült. A polgármester felszólította az illegális táborban naponta kétszer ételt osztó vöröskeresztet, hogy fejezze be az ételosztást, és bejelentette, a város is megvonja a támogatást, így a városi vízművek - amely eddig napi 20 ezer liter vizet szállított lajtoskocsikban a táborba - a jövőben nem fog vizet biztosítani az ott élőknek.



A migránsok egyelőre nem tudnak a szigorításokról - tette hozzá a tudósító.



Tájékoztatása szerint a legtöbb, körülbelül 6300-6600 illegális bevándorló Nyugat-Boszniában, a horvát határhoz közel van, de a migránsok "elkezdtek torlódni", ugyanis amíg júliusban és augusztusban száz útnak indulóból akár hetvenen is továbbjutottak, addig a horvát és szlovén határőrizeti szigorítások eredményeként most már száz illegális bevándorlóból csak tíz jut tovább. Ők jellemzően gyalog kelnek át a határon, de fizetnek azért, hogy autó várja őket a túloldalon, amivel továbbviszik őket.