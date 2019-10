Terrorizmus

Nemzetközi körözést adtak ki az Iszlám Állam vezetője ellen

Az AFP francia hírügynökség értesülései szerint körözést bocsátottak ki az egyébként széles körben halottnak vélt Abu Mohamed al-Adnáni, a terrorszervezet szóvivője ellen is, aki egyebek közt a dzsihadisták külföldi akcióit irányította. Több forrás szerint al-Adnáni egy 2016-os, északnyugat-szíriai légitámadásban életét vesztette.



A most nyilvánosságra került körözéseket egy október 8-án indított nyomozás eredményeképpen rendelték el a francia hatóságok.



Az elmúlt években a terrorszervezet több, Franciaországban elkövetett merénylet felelőseként jelentkezett, beleértve a 2015-ös párizsi terrortámadást is, amelyben 130-an haltak meg és több mint 350-en megsebesültek. A támadás áldozatainak ügyvédjei augusztusban kérvényezték a francia hatóságoknál al-Bagdadi letartóztatását.



Bírósági körökben a kérvény vitát váltott ki, sokan ugyanis úgy vélik, nagyon kevés az esély arra, hogy az Iszlám Állam vezetői valaha is bíróság elé kerüljenek.