Támadás ért egy tankerhajót, ömlik az olaj a tengerbe

Az iráni állami olajtársaság, a NIOC tulajdonát képező Sinopa nevű tanker Dzsiddától mintegy száz kilométerre volt, amikor a robbanás történt. A hajóban súlyos károk keletkeztek, olaj ömlik belőle a Vörös-tengerbe.

Az ISNA azt írta, hogy szakértők véleménye szerint terrortámadás történt. A BBC tudósítója szerint az iráni nemzeti olajvállalat közölte: két rakéta találta el az olajszállítót.

Two tanks on #Sinopa were damaged by the explosion and oil is spilling out to the #Redsea. The tanker, known previously as #Susangird, was heading to #Suez canal and from there to the Mediterranean pic.twitter.com/ubAD9bQyh1