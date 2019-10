Szlovákia

Ismét teljes a szlovák alkotmánybíróság testülete

Ismét teljes létszámmal működhet a szlovák alkotmánybíróság, miután Zuzana Caputová államfő kinevezte csütörtökön a 13 fős testület hat új tagját. 2019.10.11 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A kinevezéssel egy, az év eleje óta húzódó, de hátterét tekintve ennél is régebbre visszatekintő folyamat zárult le, amelynek idején a testület egy ideig döntésképtelen is volt az alacsony létszám miatt.



A testület teljessé válását Andrej Danko, a pozsonyi parlament elnöke és Peter Pellegrini kormányfő is üdvözölte. Hasonlóképpen méltatta a fejleményt a legerősebb szlovák kormánypárt, az Irány (Smer-SD) is, amely arra mutatott rá, hogy az államfő alkotmányos kötelességét teljesítette a kinevezéssel.



Ezzel vélhetően arra a tavasszal előállt helyzetre utaltak, amikor az előző államfő, az időközben pártot alapító Andrej Kiska egy ideig húzódozott attól, hogy válasszon a parlament által megszavazott jelöltek közül, és kinevezze őket. Az elhúzódó folyamat hátterében sajtóközlések és megfigyelői vélemények szerint a jelöltek személyével kapcsolatos politikai nézetkülönbségek állhattak.



Februárban a szlovák alkotmánybíróság kilenc bírójának megbízatása járt le. Mivel utódaikat nem választották meg és nevezték ki időben, a testületnek egy ideig csak négy tagja volt, s így nem volt döntésképes.



A vonatkozó szabályozás szerint a parlamentnek 18 jelöltet kellett volna megválasztania, s ezek közül kellett volna az államfőnek kineveznie kilencet. A törvényhozás azonban nem egyszerre választotta meg a 18 jelöltet, hanem szakaszosan, ötszöri nekifutásra, így Kiskának az egyes alkalmakkor szűkebb lehetősége volt arra, hogy eldöntse, közülük kiket nevez ki.



Az utolsó jelöltek személyét szeptemberben hagyta jóvá a szlovák törvényhozás.