Török offenzíva

A török hadsereg ellenőrzése alá vonta a műveleti tervében kijelölt célpontokat Északkelet-Szíriában

A török hadsereg ellenőrzése alá vonta a kijelölt célpontokat Északkelet-Szíriában a szerdán megindított, Béke Forrása fedőnevű hadművelet keretében - közölte csütörtökön a török védelmi minisztérium a Twitteren.



A tárca hozzátette, hogy a katonai beavatkozás légi és szárazföldi műveletei az éjszaka során is sikeresen, a tervnek megfelelően zajlottak.



A szóban forgó célpontokról azonban a minisztérium nem árult el részleteket.



Az offenzíva szerda délután a tüzérség és a légierő csapásméréseivel kezdődött meg a szíriai Rász-el-Ain és Tell-Abjad településeknél, ahol a török szárazföldi alakulatok késő este lépték át a határt. A kommandósok helyi idő szerint 22 óra magasságában kezdték elbontani a korábban létesített, mozgatható tömbökből álló betonfal egyes elemeit.



A katonai beavatkozás elsősorban a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen irányul, amelyet a NATO-szövetséges Egyesült Államok kiképzett és modern fegyverekkel látott el az Iszlám Állam terrorszervezettel szemben folytatott harc során. Ankara az YPG-t biztonsági fenyegetésnek és terrorszervezetnek tartja, miután szerinte a szíriai kurd fegyveresek a Törökországban tevékeny Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjainak szövetségesei.



Az Anadolu török állami hírügynökség csütörtökön arról számolt be, hogy a légierő és a tüzérség eddig 180 ellenséges célpontot semmisített meg, köztük búvóhelyeket. A jelentés szerint Tell-Abjadban reggel csend honolt, hallgattak a tarackok, később azonban újraindult a támadás. Rász-el-Aint mindvégig lőtték a határ török oldaláról, a város felett több füstfelhő magasodik az égnek. Csütörtökön a déli órákban Törökország szíriai szövetségese, a Szíriai Nemzeti Hadsereg (SNA) ellenzéki milícia is belépett az Eufrátesztől keletre fekvő szíriai területekre.



Az állami hírügynökség később azt is tudatta, hogy a török hadsereg Tell-Abjadtól nyugatra két falut, el-Jabszét és Tel-Fandert már "megtisztította a terrorizmustól".



Az Anadolu arról szintén beszámolt, hogy Szíria felől - a korábbi aknagránátokat követően - légvédelmi lövedékek is becsapódtak a török Ceylanpinar településen, és három házban károkat okoztak. Az incidensben két gyerek megsebesült, kórházba kellett szállítani őket. További aknagránátok zuhantak Akcakaléra, Nusaybinra és Birecikre.



Mindeközben az isztambuli rendőrség csütörtök reggel őrizetbe vette otthonában a BirGün című ellenzéki napilap internetes kiadásának szerkesztőjét, Hakan Demirt. A rendőrség közölte: szerda éjszaka óta 78 emberrel szemben indult jogi eljárás, amiért forrásmegjelölés nélkül, hazug információkkal lejárató kampányt, valamint terrorpropagandát folytatott Törökország és a török biztonsági erők ellen a Béke Forrása hadműveleten keresztül, továbbá gyűlölködésre buzdította a lakosságot.

Nyilatkozataik miatt nyomozás indult a második legnagyobb török ellenzéki tömörülés, a kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) két társelnöke, Sezai Temelli és Pervin Buldan, illetve a HDP további három képviselője ellen is terrorszervezet propagandájának, valamint a kormány lejáratásának gyanújával.



Törökország azért indította meg a Béke Forrása hadműveletet, mert Recep Tayyip Erdogan török elnök a közelmúltban megelégelte, hogy az Egyesült Államok nem teljesíti Ankara kívánságait az Északkelet-Szíriában közösen kialakítandó biztonsági övezetet illetően.



Jens Stoltenberg NATO-főtitkár pénteken hivatalos látogatásra Isztambulba érkezik, ahol Erdogannal is tárgyal az újonnan megindított török hadműveletről. Stoltenberg szerdán Rómában azt mondta: Ankarának vigyáznia kell arra, hogy katonai tevékenységével ne sodorja veszélybe az Iszlám Állam elleni harcban elért sikereket. Hangsúlyozta: Törökországnak jogos biztonsági aggályai vannak, észak-szíriai katonai tevékenységének azonban megfontoltnak és arányosnak kell lennie, ami fontos a térség további stabilitásának szempontjából.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter az éjjeli órákban telefonon beszélt amerikai hivatali kollégájával, Mike Pompeóval. Az egyeztetés tartalmáról a török tárca nem közölt részleteket.