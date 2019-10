Diplomácia

Peking felmondta a testvérvárosi szerződést Prágával

Peking azonnali hatállyal felmondta testvérvárosi szerződését Prágával, s közölte, hogy megszakít minden hivatalos kapcsolatot a cseh fővárossal - közölte a kínai nagykövetség csütörtökön Prágában.



A kínai főváros döntését azzal indokolták, hogy a Prágát irányító koalíció (Kalózpárt-függetlenek) úgymond durván beavatkozott Kína belügyeibe, és szándékosan megsértette a testvérvárosi szerződést.



Prága vezetése hétfőn döntött a testvérvárosi szerződés felmondásáról, de a polgármesteri hivatal döntését még a képviselőtestületnek is jóvá kell hagynia. A városvezetés közlése szerint azért határoztak így, mert a kínai fél nem volt hajlandó tárgyalni a szerződés módosításáról. Prága vezetése azt akarta, hogy a dokumentumból vegyék ki azt a bekezdést, amely szerint a cseh főváros elismeri az egy Kína elvet. Peking ezt elutasította.



"Reméljük, hogy Prága képviselői mihamarabb tudatosítják hibáikat, és konkrét lépésekkel helyreállítják a lépés negatív következményeit" - olvasható a kínai nyilatkozatban.



Peking szerint Prága követelése "sérti Kína alapvető érdekeit Tajvan és Tibet irányában, ami durva beavatkozást jelent Kína belügyeibe, és sérti a partnervárosi szerződést is".



Zdenek Hríb, Prága kalózpárti főpolgármestere szerint a kínai fél kijelentéseit, miszerint a testvérvárosi szerződés felmondásának következményeit "megérzi majd" a cseh főváros, fenyegetésnek lehet tekinteni, s mint ilyenek, elfogadhatatlanok. Hasonlóan nyilatkozott Tomás Petrícek cseh külügyminiszter is.



Prága és Peking 2016-ban kötöttek testvérvárosi szerződést. A cseh fővárost irányító koalíció élén akkor Adriana Krnácová polgármester állt, aki az Andrej Babis kormányfő vezette ANO mozgalom tagja volt. A testvérvárosi szerződés megkötését a jobboldali ellenzék ellenezte.