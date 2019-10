Autóknak ütközött egy teherautó Németországban, sokan megsérültek

Autóknak ütközött egy teherautó hétfőn a németországi Limburgban, nagyjából tucatnyi ember megsérült, egyikük súlyosan - közölte az illetékes nyugat-hesseni rendőrkapitányság.



A Frankfurter Neue Presse (FNP) című lap hírportálján azt írta, hogy 16 ember sérült meg, köztük a teherautó vezetője. Hat embert kórházba szállítottak, közülük öten csupán kisebb horzsolásokat szenvedtek.



Forrás megjelölése nélkül hozzátették, hogy a sofőr - aki ugyancsak megsérült az ütközésben - az "első információk" szerint lopta a járművet és szándékosan hajtott neki autóknak. Mint írták, a férfi az őt elsősegélyben részesítő járókelők beszámolói szerint több alkalommal azt mondta, hogy Allah.



Mindezzel kapcsolatban a rendőrkapitányság egy Twitter-bejegyzésben azt kérte, hogy senki ne vegyen részt találgatásokban.



"Senkinek sincs szüksége trollokra vagy vad spekulációkra" - fogalmaztak.



A kapitányság egy szóvivője a dpa hírügynökségnek cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint a hatóságok hírzárlatot rendeltek el. Mint mondta, a megerősített információkat adják ki, "és nem azt, amit valaki hallani vélt".



Hozzátette: a teherautó vezetőjének őrizetbe vétele a bevett, normális intézkedések közé tartozik. "Egy ilyen, sok sérülttel járó baleset után a sofőr nem sétálhat el csak úgy" - mondta.



Azzal kapcsolatban, hogy a helyszín felett megjelent egy rendőrségi helikopter, elmondta, hogy felvételeket készítenek a történtek feltárásához.

Nochmal der Appell an euch: Bitte beteiligt euch nicht an Spekulationen!



Wir sind mit vielen Kräften in #Limburg im Einsatz und führen aktuell umfangreiche Ermittlungen durch.



Wir melden uns, sobald wir weitere, gesicherte Informationen haben.



Danke für euer Verständnis! pic.twitter.com/j8gQ9aayo1