Tragédia

Két versenyző halála vetett véget a királykői maratonnak

Két versenyző is szakadékba zuhant és meghalt szombat a romániai Királykő-maratonon. A szervezők a hegyi versenyt berekesztették.



Az Arges megyei katasztrófavédelmi hatóság jelentése szerint a két versenyzőt Dambovicioara település közelében egy szakadékban találták meg. A 45 éves Hargita megyei nő nem reagált a hegyi mentők újraélesztési kísérletére. A másik balesetet szenvedett versenyző - egy 39 éves kolozsvári férfi - életben volt, amikor megtalálták, de a mentés során ő is meghalt.



A 14. alkalommal megrendezett maraton pályája - a verseny honlapján közölt adatok szerint - megkerüli a Királykő-hegységet. A Brassó megyei Zernyest városból induló versenyzőknek a maratoni táv lefutása során 2250 méteres szintkülönbséget is le kell küzdeniük. A versenye idén több mint 1250-en neveztek be.