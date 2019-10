Franciaország

Felesége szerint szokatlanul és idegesen viselkedett a támadás előtt a párizsi késelő ámokfutó

Szokatlanul és idegesen viselkedett felesége szerint a párizsi rendőr-főkapitányságon négy áldozatot követelő késes ámokfutás elkövetője a támadást megelőző este - közölték pénteken rendőrségi források, amelyek szerint a támadó indítékai továbbra sem ismertek.



A 45 éves támadó - akit a helyszínen agyonlőttek - a rendőrség egyik irodai alkalmazottja volt, egy kerámiakéssel gyilkolt csütörtökön, először saját irodahelyiségében késelt, majd az épület más részein. Feleségét őrizetbe vették és jelenleg is kihallgatják.



A két kisgyereket nevelő házaspárnak a Párizshoz közeli Gonesse-ben található otthonában tartott házkutatás során semmilyen olyan bizonyítékot nem találtak, amely alapján feltétezhető, hogy az iszlám hitre másfél évvel ezelőtt áttért férfi radikális iszlamista lett volna. A lakásban lefoglalt informatikai eszközöket még vizsgálják a nyomozók. A nő a rendőrségen azt mondta, hogy a férje a támadást megelőző éjszaka felriadt és azt mondta, hogy látomásai voltak és hangokat hallott.



A francia sajtóban megjelentek olyan információk, amelyek szerint a férfinek munkahelyi gondjai voltak, a France Info hírrádió úgy értesült, hogy a felesége szerint a férfi neheztelt a feletteseire, mert nem mozdították elő a karrierjét, a rendőrség azonban pénteken ezeket a híreket cáfolta, s továbbra is vizsgál minden lehetséges más indítékot, beleértve az iszlám radikalizmust is.

A Le Monde című napilap értesülése szerint az elkövető, Michael H. a Franciaországhoz tartozó Martinique szigetén született, nagyothalló és néma volt. Zárkózott és kedves emberként ismerték a lakóhelyén és a munkahelyén is. Informatikusként 2003 óta dolgozott a párizsi prefektúra hírszerzési igazgatóságán, ahol olyan érzékeny adatokat dolgoznak fel, mint a terrorizmussal kapcsolatos információk. A férfi nem állt megfigyelés alatt, nem szerepelt a titkosszolgálatok nyilvántartásában és a munkaköréből fakadó ötévenként kötelező alkalmassági vizsgálat nem jelzett nála semmilyen pszichológiai problémát.



A párizsi ügyészség szándékos emberölés és emberölési kísérlet ügyében indított vizsgálatot, terrorizmus ügyében nem nyomoznak, de a francia hírügynökésg szerint a terrorelhárítási ügyészég "nagyon közelről figyeli" a nyomozást.



"Attól mert muzulmán valaki, még nem lesz terrorista. Az, hogy áttért az iszlám hitre, az nem utal automatikusan a radikalizálódásra" - mondta pénteken Sibeth Ndiaye kormányszóvivő.



Michael H. csütörtökön délután fél 1 órakor kezdett ámokfutásba: egy kerámia konyhakéssel megölte három közvetlen kollegáját, két rendőrt és egy adminisztratív alkalmazottat, majd kiment a hírszerzési részlegről és a lépcsőházban két nőre támadt. Az egyiket, egy rendőrt halálosan megszúrt, a másik nőt súlyosan megsebesítette. A nőt helikopterrel kórházba szállították, pénteken már nem volt életveszélyben. A támadó ezután lement az épület udvarára, ahol egy rendőr felszólította, hogy dobja el a kést, de miután ezt nem tette meg, a rendőr agyonlőtte. A támadásban még egy ember megsérült és kórházban ápolják, de nincs életveszélyben.



A támadást Emmanuel Macron államfő - aki a Edouard Philippe kormányfővel a helyszínre látogatott - "valóságos drámának" nevezte.



Francia rendőrök ezrei éppen az előző nap tüntettek Párizsban jobb munkakörülményekért.