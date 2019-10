Diplomácia

Vajdasági magyar politikust választott jelentéstevőnek az Európa Tanács

Kovács Elvirát, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnökét választották meg az Európa nyelvi, etnikai, kulturális és nemzeti sokszínűségének megóvásáért felelős jelentéstevőnek az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése őszi ülésszakán. 2019.10.04 00:30 MTI

Az Európa Tanács kisebbségekre vonatkozó legfontosabb dokumentuma az 1995-ben elfogadott Kisebbségi Keretegyezmény. A jelentéstevő feladata most az, hogy az erről szóló indítvány alapján megvizsgálja, a Kisebbségi Keretegyezményt ratifikáló országok megfelelően alkalmazzák-e a keretegyezményben foglaltakat, tehát a kisebbségekhez tartozók hogyan érzik magukat, érzik-e változott valami - közölte Kovács Elvira az MTI-vel csütörtökön Belgrádban. "Megvizsgáljuk, hogy bizonyos országok módosították-e a törvényeiket, alkalmazzák-e a változásokat" - hangsúlyozta.



Elmondta, hogy a vonatkozó indítványt azt követően adták be, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése őt választotta meg az esélyegyenlőségi és diszkriminációellenes bizottság elnökének. Akkor egy baszk kisebbségi jelentéstevőt neveztek ki, ám - mivel a jövő év közepéig el kell készülnie a jelentésnek - a hatékonyság növelése érdekében Miren Gorrotxategit most Kovács Elvira váltotta a poszton.



Kovács Elvira felhívta a figyelmet arra, hogy decemberben már szerveznek meghallgatásokat, és néhány országba is ellátogat, hogy felmérje a helyzetet, a jelentés pedig a jövő év közepére készülhet el. Hozzátette: miután az ET Parlamenti Közgyűlése elfogadja a jelentést, az a Miniszterek Tanácsa elé kerül, majd az elfogadott határozatot ajánlások formájában továbbítják a tagállamoknak. Ezek azonban sajnos nem kötelező érvényűek - zárta szavait a politikus.