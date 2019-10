Lezuhant egy második világháborús bombázó az amerikai Connecticut államban

Lezuhant egy második világháborús bombázó repülőgép az amerikai Connecticut államban.



Az amerikai légügyi hatóság (FAA) szerdai közleménye szerint a gép közvetlenül a leszállás előtt, a kifutópályánál zuhant le, halálos áldozat nincs, hat utast és a pilótát azonnal kórházba szállították.



A légügyi hatóság közleménye szerint a repülőgép nem a hadsereg szolgálatában áll, polgári bejegyzésű és egy alapítvány működteti.



Az alapítvány a Twitteren reagált a balesetre. Közölte, hogy a második világháborús repülővel turistáknak szerveznek programokat, amelyeknek keretében az érdeklődők megismerkedhetnek belülről is egy háborús bombázóval, és közben rövid repülőútra viszik őket.



A Bradley légikikötőt - amely polgári és katonai reptér - a baleset miatt lezárták, és megkezdődött a vizsgálat a körülmények feltárására. A repülőtér Hartfordhoz közel, Windsor Locks településen található.

Vintage B17 plane crashed across the street from my job at Bradley Airport. pic.twitter.com/GtFuo4TW8t