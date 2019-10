Légi

A Boeing még idén ismét forgalomba állítaná 737 MAX típusú repülőgépeit

A Boeing még az idén ismét forgalomba állítaná a vitatott 737 MAX típusú repülőgépeit - közölte Gordon Johndroe, a chicagói repülőgépgyár szóvivője kedden újságírókkal.



A szóvivő leszögezte: a gépek ismételt forgalomba állításáról szóló döntés ugyan a szövetségi légügyi hatóság kezében van, de a vállalat arra számít, hogy a pozitív döntés és az engedély hamarosan meglesz, és az idei év negyedik negyedében a 737 MAX-típusú gépek ismét repülhetnek.



Az amerikai szövetségi légügyi hatóság (FAA) ugyanakkor közleményben jelezte: a Boeing még mindig nem mutatta be a gépen végrehajtandó, a repülés engedélyezéséhez szükséges változtatások tervét. "Ebből következően még mindig nincs ütemtervünk a repülők ismételt forgalomba állításához" - fogalmazott a hatóság kommünikéje.



A Boeing 737 MAX típusú gépeivel az elmúlt egy esztendőben két tragikus katasztrófa is történt: tavaly októberben az indonéz Lion Air légitársaság vadonatúj gépe Indonézia partjainál, az idén februárban pedig az Ethiopian Airlines gépe a felszállás után zuhant le. A két katasztrófa csaknem 350 halálos áldozatot követelt. Mindkét esetben kiderült, hogy a pilóták korábban jelezték, baj van a gépekkel, a Lion Air gépének szerintük nem is lett volna szabad felszállnia.



Az etiópiai katasztrófa után több légitársaság kivonta a forgalomból a vitatott repülőgép-típusokat, az FAA pedig megtiltotta a gépek üzemeltetését mindaddig, amíg a gyár nem korrigálta a típushibákat. Közben kiderült az is, hogy a Boeing vezetése már az indonéziai katasztrófa előtt tisztában volt a 737 MAX típusú gépek hibáival, de hallgatott róluk.



Dennis Muilenburg, a Boeing elnök-vezérigazgatója szerdán számol be a nyilvánosság előtt a gyár tervezett lépéseiről.