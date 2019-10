Diplomácia

A volt ukrán főügyész állítólag elhagyta hazáját az amerikai botrány miatt

Lucenko korábban kijelentette, hogy Hunter Biden, a volt amerikai alelnök, Joe Biden fia nem sértette meg az ukrán törvényeket. 2019.10.01 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Jurij Lucenko ukrán főügyész elutazott Ukrajnából Nagy-Britanniába, éppen az Egyesült Államokban zajló politikai botrány közepette, amelynek ő is részese lett - állította hétfőn SzerhijLescsenko volt ukrán parlamenti képviselő.



"Lucenko volt főügyész Ukrajnából Nagy-Britanniába távozott... A Donald Trump (amerikai elnök) elleni impeachment (alkotmányos felmentésre irányuló) eljárással összefüggő válság közepén, amit a Lucenko által Rudi Giulianinak (Trump ügyvédjének) szállított dezinformációk provokáltak ki" - írta Lescsenko a Telegram üzenetküldő internetes oldalon.



A volt honatya az UNIAN ukrán hírügynökség beszámolója szerint a NBC amerikai televízió egyik újságírójától kapta az értesülést. Állítólag Lucenko azért utazott el Nagy-Britanniába, hogy ott tökéletesítse angoltudását. Lescsenko értetlenségének adott hangot, mondván, hogy Ukrajnában is bőven van lehetőség angolnyelvtanulásra. Hozzátette: eközben számtalan amerikai újságíró érkezett Kijevbe, hogy találkozhasson a volt főügyésszel, és rákérdezzen a Bidennel kapcsolatban a közelmúltban tett kijelentéseire.



Az UNIAN emlékeztetett: Lucenko korábban kijelentette, hogy Hunter Biden, a volt amerikai alelnök, Joe Biden fia nem sértette meg az ukrán törvényeket.



Az Egyesült Államokban azután robbant ki a botrány, hogy a The Washington Post című lap nyilvánosságra hozta: egy ismeretlen amerikai hírszerző feljelentést tett. Azt állította, hogy az amerikai elnök nyomást gyakorolt ukrán hivatali partnerére, VolodimirZelenszkijre július 25-ei telefonbeszélgetésük alatt, hogy Kijev segítsen terhelő bizonyítékokat felhajtani Ukrajnában Joe Biden volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt egyik fő elnökjelölt-aspiránsa ellen. Biden egyik fia, Hunter egy ukrán gázvállalat, a BurismaHoldings igazgatótanácsának tagja volt évekig, miközben apja meghatározó szereplője volt az Egyesült Államok Ukrajna-politikájának, és jelentős összegeket keresett Ukrajnában.

Az amerikai Demokrata Párt a feljelentés nyomán vizsgálatot kezdeményezett annak megállapítására, hogy indokolt-e megkezdeni a Trump felmentését célzó eljárást. A múlt héten közzétették a Trump és Zelenszkij közti júliusi telefonbeszélgetésről készült feljegyzést, de megoszlanak a vélemények, hogy történt-e nyomásgyakorlás Trump részéről vagy sem. Miközben az ellenzéki erő szerint megalapozott volna az alkotmányos felelősségre vonás beindítása, addig az amerikai igazságügyi tárca a telefonbeszélgetés leiratában nem találta jelét a nyomásgyakorlásnak, és ilyesmi Zelenszkij szerint sem történt.



Ukrán sajtóhírek szerint a Burisma vállalatnál a korábbi főügyész, Viktor Sokin által elindított minden vizsgálatot Lucenko hivatali ideje alatt befejezetlenül lezártak.