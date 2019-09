Szeretne megszabadulni a múlttól

Felejteni akar: nevet változtat az ámokfutó Rezesová

Végérvényesen lemondana a Rezesová névről a hírhedt szlovák milliomos nő, Eva Rezesová. Ugyanis több mint egy éve már, hogy hivatalosan is szabad ember 7 évvel ezelőtt történt baleset óta, de hiába igyekszik a múltnak hátat fordítani, családnevét mindenki jól ismeri Szlovákiában és Magyarországon is.



Lépnie kellett ahhoz, hogy tényleg új életet tudjon kezdeni: az eredeti nevét lerövidítette, így csupán egy „R” betű maradt meg a családnevéből és a terhes múltból. Most volt férje vezetéknevét használja, ahogy lányai is.



Eva Rezesová egyébként hónapok óta próbálja eladni családja luxusvilláját, ám mind a mai napig nem sikerült túladnia rajta – írta a Blikk. Tavaly augusztusi szabadulását nemcsak a magyar, de a szlovák média is végigkísérte. Úgy tudjuk, hogy azóta már sikerült munkát találnia Kassán – sógornője szusibárjában dolgozik. Autót 2026-ig nem vezethet, a bíróság ugyanis nyolc évre eltiltotta attól.



Mint ismeretes, Rezesová még 2012-ben ült ittasan a volán mögé. Az M3-as autópályán BMW terepjárójával 165 kilométer/órás sebességgel belerohant az előtte haladó Fiatba. Utóbbi autó teljesen kiégett, mind a négy utasa meghalt. Bár Rezesovának eredetileg kilenc évig kellett volna a rácsok mögött élnie az életét, jó magaviselete miatt ebből három évet lefaragtak. Megtanult magyarul, folyamatosan dolgozott, a varrodában töltötte az idejét. Mint korábban megírtuk, rabtársai is szerették, nem véletlen, hogy szabadulása előtt benti javait szétosztotta a többi elítélt között.



A család a tetemes vagyon alapjait Alexander Rezesnek, Eva apjának köszönheti. Alexander az örökségét ugyanis azzal alapozta meg, hogy még a Meciar-kormány idején részt vett a Kassai Vasmű privatizálásában. Halálával lánya és fia, Julius részesedett az örökségből. Közel 55 milliárd forintnyi összeget sikerült felhalmozniuk a testvéreknek - számolt be róla a lap.