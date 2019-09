Vatikán

Az egzisztencia peremére sodortak felkarolására szólított fel a pápa

Erkölcsi kötelességnek nevezte az egzisztencia peremére sodortak közös felkarolását Ferenc pápa a migránsok és menekültek egyházi világnapján vasárnap a Szent Péter téren bemutatott misén, amelyen migránsok, menekültek és az őket segítő szervezetek képviselői is részt vettek.



Ferenc pápa homíliájában hangsúlyozta, a migránsok és menekültek nem idegenek, hanem ugyanolyan rászorulók, mint sokan mások, szegények, betegek, magányosak, akik társadalmainkban - mint fogalmazott - a "selejt kultúrájának" válnak áldozataivá, az emberi lét perifériájára szorítva.



A katolikus egyház 1914-ben vezette be az elvándorlók és menekültek világnapját: az idei, 105. világnapot a Nem csak migránsokról van szó! mottóval tartották.



Ferenc pápa a világnapra korábban közölt üzenetét idézve hangoztatta, hogy a világ egyre elitistább és kegyetlenebb a kirekesztettekkel szemben. A fejlődő országokat legértékesebb természeti és emberi kincseitől fosztják meg néhány kiváltságos piac számára. "A háborúk a világnak csak egyes térségeit érintik, de az ezekben használt fegyvereket olyan országokban gyártják, amelyek azután nem akarják vállalni a konfliktusok elől menekülőket" - hangoztatta az egyházfő.



Kijelentette, hogy a keresztények nem maradhatnak közömbösek a szegénység régi és új formái, mások magukra hagyása, lenézése és a diszkrimináció iránt. "Nem maradhatunk érzéketlenek (...) nem tarthatjuk vissza könnyeinket, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne reagáljunk" - mondta Ferenc pápa.



A Szent Péter téren bemutatott misén többek között Peter Kodwo Appiah Turkson ghánai bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés előmozdításáért felelős vatikáni dikasztérium vezetője koncelebrált Ferenc pápával. A szertartáson használt tömjén az etiópiai Bokolmanyo menekülttáborából érkezett, ahol a helyi lakosokkal együtt mintegy 40 ezren élnek. A misén kínaiul, arabul, franciául és szuahéli nyelven is imádkoztak, többnemzetiségű kórus énekelt, és az oltárhoz egy olasz, egy nigériai, egy szíriai, egy Fülöp-szigeti és egy szlovák család vitte az adományokat.



Ferenc pápához intézve szavait Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki kar elnöke a misén kijelentette, hogy a migráció nagy kihívás elé állítja a helyi egyházakat és elsősorban az olasz püspököket. "Az ajtainkon kopogtató szegények, migránsok és mások, akik jobb életet keresnek, szükségben levő testvéreink" - jelentette ki.



A mise végén Ferenc pápa a különböző korok migránsait ábrázoló bronzszobrot avatott fel, a kanadai Timothy Schmalz alkotását.



Az olasz egyházi sajtó emlékeztetett arra, hogy a világban 71 millióra tehető a háborúk, szegénység, üldözés és más okokból elvándorlásra kényszerülő emberek száma.