Erőszak

Ütni kezdte a kisbabát az apja, mert nem tudott állni - videó

Letartóztatták a videón látható apát, miután kislányát többször is bántalmazta, amiért nem tudott egyedül állva maradni. A férfit azóta családja megtagadta, a közösségi oldalakon futótűzként terjedő felvétel alapján pedig a szaúd-arábiai rendőrség letartóztatta.

A felvételeket elemző szakértők szerint Yousif Alqutai igazán kegyetlen volt a kislánnyal, hiszen az még nem volt képes korából adódóan az állásra és a járásra sem, ennek ellenére többször is bántalmazta. A felvételt 4 éve készítették, az apa akkor 40 éves volt.

Most annyit mondott az üggyel kapcsolatban: amint láthatjátok tökéletesen jól van azóta is a lányom, megpróbáltam megtanítani járni és Isten kegyelméből sikerült is neki.



A felbukkant videó alapján végül a rendőrség le is tartóztatta a kegyetlenkedő, palesztin állampolgárságú apát és jelenleg a hatóság vizsgálja a többi gyermekének állapotát is.



A férfi szerint a felesége tehet az egészről, magára hagyta a négy gyerekkel, és nagyon nehéz időszakon esett át.