Gyász

Újratemették a múlt század 50-es éveiben tömegsírba hantolt antikommunista ellenállókat

Állami szertartással újratemették vasárnap Varsóban a múlt század 50-es éveiben tömegsírba hantolt, nemrégen azonosított huszonkét, úgynevezett rendíthetetlen katonát, akik a második világháború idején a német, majd a szovjet megszállók ellen harcoltak.



A vasárnap örök nyugalomra helyezett összes ellenállót a kommunista politikai rendőrség a hírhedt varsói Rakowiecka utcai börtönében végezte ki, majd a varsói Powazki-temetőben, annak úgynevezett L-parcellájában temették el őket tömegsírban.



Az újratemetett katonák a második világháború idején a nyugati szövetségesek oldalán vagy a lengyel földalatti Honi Hadseregben harcoltak a németek ellen, vannak közöttük az 1944-es varsói felkelés résztvevői is. A háború után ellenállókként szembesültek a Lengyelországban berendezkedő kommunista hatalommal, amely összeesküvés, kémkedés vádjával letartóztatta, majd kivégezte őket.



Mindnyájukat az úgynevezett rendíthetetlen katonák közé sorolják, akik 1944-től 1947-ig harcoltak szervezett formában az ország szovjet típusú átalakítása ellen. Az ilyen ellenállók számát 120-180 ezerre becsülik.



A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete (IPN) 20-50 ezerre teszi azok számát, akiket 1946 és 1956 között Lengyelországban politikai okokból kivégeztek vagy agyonkínozták a kihallgatások során, illetve akik elestek a kommunista rezsim elleni harcban.



Az IPN 2011-ben kutatási programot indított, amelynek célja a kivégzett és névtelenül eltemetett rendíthetetlen katonákat rejtő sírok feltárása.



A program országszerte zajlik, csak a Powazki-temetői L-parcella tömegsírjaiban több mint 300 ember maradványaira bukkantak, közülük eddig 71-t azonosítottak. Az L-parcellában 2015-ben Panteont létesítettek, és az első 35 azonosított rendíthetetlen katonát itt helyezték örök nyugalomra 2015 szeptemberében.



A Rakowiecka utcai börtönben 1948-ban kivégezték, majd feltehetőleg szintén az L-parcellában elhantolták a mára közismertté vált rendíthetetlen katonát, Witold Pilecki huszárkapitányt is. Pilecki 1940 szeptemberében, a Honi Hadsereg katonájaként saját elhatározásából zárattatta be magát az auschwitzi náci haláltáborba, hogy megszervezze ott az ellenállást. Bravúros szökése után beszámolt a náci bűntettekről, jelentésének a nyugati szövetségesek azonban nem hittek. Pilecki maradványait az IPN még nem találta meg.