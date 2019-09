USA

Nem sikerült az 51-es körzet ostroma

UFO-hívők akartak betörni a nevadai 51-es körzetbe, hogy leleplezzék mi folyik az amerikai katonai bázison. 2019.09.21 09:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

UFO-hívők nagy akciót szerveztek helyi idő szerint péntek hajnalra, hogy megrohamozzák a nevadai 51-es körzetet. Le akarták leplezni, hogy mi folyik a katonai bázison, összeesküvés-elméletek szerint ugyanis földönkívüliekkel kapcsolatos titkokat őriz ott az amerikai kormány.



A felhívás a Facebookon terjedt és az volt a lényege, hogy ha elég sokan összegyűlnek, senki nem tudja megakadályozni, hogy behatoljanak. A közösségi oldalon 1,7 millió ember jelezte részvételi szándékát, és kétmillió volt az érdeklődők száma. Ez már akkor is veszélyes tömeg, ha csak egy része jelenik meg, így a rendőrség hatalmas erőkkel készült az eseményre.



A nagy aggodalmak végül indokolatlannak bizonyultak, ugyanis mindössze 75-100 ember jelent meg a helyszínen - írja a BBC. Közülük is többen csak azért mentek, hogy egy jót szórakozzanak az UFO-hívőkön.



Azért így is akadt dolguk a rendöröknek: egy embert például letartóztattak nyilvános vizelésért.