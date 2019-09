Ukrajna

Szélsőjobboldali radikálisok támadtak a harkivi melegfelvonulás résztvevőire

hirdetés

A radikálisok előbb tojásokkal dobálták meg a menetet, majd a rendezvény befejezése után kezdtek el "vadászni" a felvonulás résztvevőire a város központjában. A Hromadszke ukrán televízió beszámolója szerint két megvert áldozatot szállítottak el a mentők a helyszínről, két rendőr is megsebesült. A rendőrség körbezárta a területet, és 17 személyt őrizetbe vett a támadók közül. Közben a radikálisok a rendfenntartókkal is összecsaptak, egy közülük könnygázspay-vel lefújt egy intézkedő rendőrt.



A Depo.Harkiv helyi internetes kiadvány jelentése szerint "maszkot viselő fiatalok" petárdáztak, kövekkel dobálták a rendfenntartókat, és több helyszínen is összetűztek a rendőrökkel.