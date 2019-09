Krízis

Kimentették a Georgia állam partjainál felborult dél-koreai teherhajó teljes legénységét

A mentőcsoport tagjai kötéllel ereszkedtek le a hajóhoz, lyukat vágtak az oldalán és ezen keresztül jutottak be a hajóra.

Kimentették az Egyesült Államok Georgia államának partjainál felborult dél-koreai teherhajó teljes legénységét - jelentette be az amerikai parti őrség hétfőn, helyi idő szerint a kora esti órákban.



A Golden Ray nevű teherhajó legénységének 19 tagját és a velük lévő kormányost még hétfőn hajnalban kimentették az éjjel felborult hajóból, hétfő estére pedig a még a hajón rekedt további négy embert is sikerült épségben megmenteni.



"A legénység valamennyi tagja rendben van, erőfeszítéseink mostantól teljes mértékben a környezet védelmére, a hajó kiemelésére és a kereskedelem újraindítására irányulnak" - közölte Twitter-bejegyzésében az Egyesült Államok parti őrsége.



A Golden Ray több ezer autóval a fedélzetén Georgia partjainak közelében, a St. Simons-szorosban borult fel. John Reed, a parti őrség kapitánya hétfőn délután tartott sajtóértekezletén azt mondta, hogy a Közel-Kelet felé tartó óriáshajón tűz ütött ki, a mintegy 200 méter hosszú hajótest az oldalára fordult, és négy ember rekedt a hajótestben. Egyikük az irányító terem üvegfala mögé szorult.



Reed kapitány elmondta: a mentőcsoport tagjai kötéllel ereszkedtek le a hajóhoz, lyukat vágtak az oldalán és ezen keresztül jutottak be a hajóra. Mint mondta: a mentés során a legnagyobb nehézséget a nyelvi problémák jelentették: a legénység ugyanis csakis koreai nyelven beszélt.



A dél-koreai külügyminisztérium még hétfőn éjjel, nem sokkal a baleset után megerősítette, hogy a Golden Ray Marshall-szigeteki zászló alatt hajózott és a Közel-Keletre szállított mintegy 4000 dél-koreai gyártmányú gépkocsit. A szállítmányról a hétfői sajtótájékoztatón nem esett szó, de feltételezhetően ennek kiemelésére utalt John Reed, amikor a környezetvédelmi feladatokat említette.