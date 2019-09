Bámulatos mentőakció: lyukat fúrtak a hajóba - életben vannak a felborult teherhajó matrózai

Felborult egy teherhajó Georgia partjainál, több ezer autó esett a tengerbe, a 24 fős legénységből húsz embert sikeresen kimentettek a hajóról. Most megvan a maradék négy is!

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, felborult egy dél-koreai konténerszállító hajó több ezer autóval a fedélzetén Georgia partjainak közelében, a St. Simons-szorosban.



A 24 fős legénységből húsz embert sikeresen kimentettek a hajóról, a hiányzó négy embert folyamatosan kereste a mentőcsapat, úgy gondolták, a fedélzeten vagy a motortérben lehetnek.

A mentőegységek átfúrták a teherhajó testét és sikerült kapcsolatba lépni a négy matrózzal. Mentésük jelenleg is zajlik. Állítólag 10 dél-koreai, 13 filippínó tartózkodott a fedélzeten, valamint egy amerikai szakember.



Az egyelőre nem világos, hogy a Dorian miatt érte-e baleset a hajót. A parti őrség szerint a vízi jármű egyelőre nem bocsátott ki károsanyagot a vízbe, de készenlétben állnak egy ilyen eshetőségre is.

#BreakingNews Salvage crews have have made contact with crew members in the #GoldenRay. Conditions unknown. Extraction being planned. #HappeningNow pic.twitter.com/wPdKfgqBdN