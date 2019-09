Baleset

Felborult egy teherhajó Georgia partjainál, több ezer autó esett a tengerbe - videó

Felborult egy dél-koreai konténerszállító hajó több ezer autóval a fedélzetén Georgia partjainak közelében, a St. Simons-szorosban - tudatta a hajót üzemeltető dél-koreai vállalat hétfőn.



A Hyundai Glovis és a dél-koreai külügyminisztérium is megerősítette, hogy a 24 fős legénységből húsz embert sikeresen kimentettek a hajóról, de négy embert továbbra is keresnek. Ők feltételezhetően jelenleg is a fedélzeten vannak.



A 2017-ben gyártott Golden Ray nevű hajó Marshall-szigeteki zászló alatt hajózik, végállomása a Közel-Kelet lett volna, ahová mintegy 4000 dél-koreai autót kellett volna leszállítania.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019

#Update Evacuations of the Golden Ray's crew continue. All vessel traffic in the Port of Brunswick is currently suspended unless approved by the @USCG Captain of the Port. #HappeningNow pic.twitter.com/F7JbdGCShU — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019

A @USCG Air Station Savannah helicopter crew and port partners rescued 20 people early this morning after the Golden Ray, a 656-foot vehicle carrier, was reported disabled and listing. 4 crew members are still unaccounted for. Video available here: https://t.co/WxHwVs9LPN pic.twitter.com/dD92UPuHH9 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019