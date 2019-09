Állati

Óriáspandaikrek születtek Berlinben

hirdetés

"Meng Meng anya lett - kétszeresen is! Nagyon örülünk, nem találunk szavakat!" - közölte a Berlini Állatkert a Twitteren. Berlinben sosem született még óriáspanda.



Az ikerpár első tagja szombat este született 147 napos vemhesség után. A testvére egy órával később jött világra.



"Meng Meng és bocsai jól viselték a szülést, jelenleg is egészségesek" - írta a közleményben Andreas Knieriem.



A hatéves nőstényt mesterségesen termékenyítették meg áprilisban, hogy növeljék a fogamzás esélyét a rövid termékeny időszak alatt.



"Egész Berlint lázba hozta a pandabocsok érkezése, magam is gratuláltam Knieriemnek és csapatának - idézte az állatkert Michael Müller polgármestert.



Az ikrek apja a nyolcéves Csiao Csing, mindkét állatot 2017-ben adta kölcsön Kína a berlini állatkertnek (Zoologischer Garten Berlin), amely több mint 9 millió eurót (2,9 milliárd forint) költött egy minden igényt kielégítő pandaház építésére.