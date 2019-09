Vatikán

Ferenc pápa: a fiatalok bátor környezetvédelmi lépéseket követelnek

Életstílusváltást és üres szavak helyett konkrét cselekvést sürgetett Ferenc pápa a teremtett világ védelmének ötödik imanapján közölt üzenetében, amelyet a környezetért szavukat hallató fiatalokhoz intézett vasárnap. 2019.09.01 13:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Vatikán honlapján több nyelven megjelent pápai üzenet szerint az emberek egoizmusa és érdekhajhászása a teremtett világot, amely eredetileg az emberek közti találkozás és kölcsönös megosztás helyszíne volt, "ellenségesség és harcok színterévé" tette.



A pápa úgy fogalmazott, hogy "az Isten teremtette közös jóban" az ember csak a kizsákmányolás lehetőségét látta meg. Kiemelte: a környezetpusztítás az utóbbi évtizedekben felgyorsult, és nehéz próbára teszi az emberiség "sérülékenyebb" részét. A jégréteg olvadása, a vízhiány, a vízgyűjtő területek gondozatlansága, az óceánokban úszó jelentős mennyiségű műanyag és mikroműanyag "megerősítik, hogy a beavatkozást nem lehet tovább halasztani".



"Klímaválságot teremtettünk, amely súlyosan fenyegeti a természetet és az életet, beleértve a miénket is" - hangoztatta.



Ferenc pápa három "receptet" vázolt fel, amelyek közt az elsőben imára szólít fel a természettel való szorosabb kapcsolatnak, a természet meghallgatásának érdekében.



A katolikus egyházfő életstílusváltást sürget a hétköznapi táplálkozás, fogyasztás, közlekedés, víz- és energiahasználat, valamint más fogyasztási cikkek terén. "Túl sokan uraljuk a teremtett világot! Változtassunk, életvitelünk legyen egyszerűbb és tisztelettudóbb!" - szorgalmazta a katolikus egyházfő. A pápa a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség "gyors és határozott" megszüntetését sürgette, tiszta és fenntartható energiaforrásokra való átállással.



Üzenete utolsó részében Ferenc pápa "prófétákhoz" illő cselekvésre szólított fel. Hangsúlyozta, hogy a környezet védelme érdekében egyre több fiatal emeli fel szavát az egész világon, és bátor döntéseket akarnak. "Csalódottak a túl sok be nem váltott ígéret, a vállalt, de részérdekek és előnyök miatt elhanyagolt kötelezettségek miatt" - írta a pápa. Hozzátette, hogy a fiatalok arra emlékeztetnek, hogy a Föld nem "elkótyavetyélendő", hanem olyan örökség, amelyet át kell adni a következő generációnak is.



"A fiataloknak igazi válaszokat kell adni, nem üres szavakat, tényeket, nem illúziókat" - vélte Ferenc pápa, hozzátéve, hogy bolygónkat az élet és nem a halál felé kell vezetni.



Az ENSZ szeptember 23-án kezdődő klímacsúcsára emlékeztetve Ferenc pápa arra kérte a kormányokat, bizonyítsák, hogy megvan a politikai akarat a korábbi párizsi klímakonferencián vállalt célok teljesítésére. A környezetvédelem lesz a témája az Amazonas térségének püspökei - a Vatikánban október 6. és 27. között tartandó - találkozójának is.



A teremtett világ védelmének imanapját Ferenc pápa 2015-ben vezette be, és a katolikus egyház minden évben szeptember elsején tartja meg.