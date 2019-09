Átverés

Nem létező reptérre csaltak ki 240 millió dollárt egy bankártól

Emmanuel Nwude követte el a legnagyobb csalást Nigériában. Mégpedig 1995 és 1998 között egy nem létező reptérre szerzett 242 millió dollárt egy brazil bankvezértől. Ezzel egyébként a világon a harmadik legnagyobb banki gaztettet tudhatta magáénak, előtte már csak Nick Leeson (Barings Bank) és Qusay Hussein (Iraqi Central Bank) áll.



Az egész úgy kezdődött, hogy Nwude anno a Union Bank of Nigeria igazgatója volt, így rendelkezett olyan információkkal, dokumentumokkal, összeköttetésekkel, amelyek nem keltettek gyanút senkiben. Így könnyen kiadta magát Paul Ogwumának, a Central Bank of Nigeria igazgatójának.



Ebben a titulusban vette fel a kapcsolatot a brazil bankvezérrel, Nelson Sakaguchival, és ígért neki bőséges megterülést, ha befektet egy újonnan épülő nigériai reptérbe: 10 millió dollárnyi jutaléot ígért, ha hajlandó megfinanszírozni a projektet bankjával, a Banco Noroestével. Ám a reptér valójában kamu volt.

A csalás egész jól alakult addig, míg a Banco Noroestét meg nem akarták vásárolni, ami miatt vizsgálat indult a pénzügyi tranzakciókat illetően, nem csak Brazíliában, hanem Nigériában, Svájcban, az USA-ban és Angliában is. A botrány után csődbe is ment a Noroeste.



Nwudét letartóztatták, vagyonelkobzást, 10 millió dollár bírságot és 5 évet kapott. Ám végül 2006-ban szabadult és beperelte az államot, hogy olyan vagyontárgyait is lefoglalták, amit még a csalás előtt szerzett, így már 167 millió dollárt visszaperelt.



Utóélet

2016-ban a csaló részt vett egy város elleni támadásban, így 27 rendbeli gyilkosság, erőszak és terrorizmus vádjával jelenleg börtönben ül.