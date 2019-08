Kína

Az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai parádéját szervezik Pekingben

Kína az elmúlt évtizedek legnagyobb katonai parádéjával emlékezik meg október 1-én a Népköztársaság megalakulásának 70. évfordulójáról - jelentette be Vang Hsziao-hui, kínai propagandaminiszter-helyettes csütörtökön, Pekingben tartott sajtótájékoztatóján.



Az évforduló alkalmából a kínai főváros központi Tienanmen terén beszédet mond Hszi Csin-ping kínai elnök, ezt követően pedig katonai parádét és felvonulást tartanak. Az esti órákban ugyanitt művészeti előadást, valamint tűzijátékot tekinthetnek meg az esemény résztvevői.



A katonai parádéról Caj Csö-csün, az esemény szervezésével megbízott kormányhivatal helyettes vezetője elmondta: az elmúlt évtizedek legnagyobb ilyen jellegű bemutatója lesz, felülmúlva a Kínai Népköztársaság kikiáltásának ötvenedik és hatvanadik évfordulóját is, de a második világháború lezárásának 70. évfordulóján tartott katonai parádékat is. Az eseményen először lesznek láthatók a kínai hadsereg legfejlettebb fegyverei is.



A nagyszabású katonai parádét egyes megfigyelők erődemonstrációnak tartják, amellyel a több mint két hónapja tüntető hongkongiaknak akarnak üzenni. A bejelentés napján, csütörtök hajnalban a kínai hadsereg hongkongi helyőrsége végrehajtotta szokásos éves kontingenscseréjét. A csapatforgatás rutinszerű dolog ugyan, a dátumát is előre tudni lehetett, figyelemre méltó azonban, hogy a kínai állami sajtó a megszokott gyakorlattól eltérően tág teret szentelt ennek, és még mielőtt a csere befejeződött volna, felvételeket is közölt róla. A kontingenscserét Makaóban is végrehajtották.



Csou Csen-ming pekingi katonai szakértő a South China Morning Post hongkongi lapnak úgy nyilatkozott a kínai sajtó híradásairól, hogy épp a félreértések és találgatások elkerülése végett írnak róla. "Ha a helyőrség csapatai titokban, az éj leple alatt érkeztek volna Hongkongba mindenféle jelentés nélkül, az félelmet keltett volna a hongkongi sajtóban és a lakosságban" - fogalmazott.



A kérdésre, hogy a helyőrség létszámát növelhetik-e egy esetleges beavatkozás céljából, a szakértő úgy válaszolt: a kínai hadsereg szigorú költségvetése korlátozza a csapatok bővítésének lehetőségét. Csou úgy vélekedett: a helyőrség létszáma a jövőben is 6-7 ezer fő között lesz.



A kínai hadsereg helyőrsége a hatályos törvények szerint abban az esetben vethető be Hongkongban, ha a város kormányzata erre felkéri. Egy esetleges beavatkozás lehetőségét sem Peking, sem pedig a hongkongi vezetés egyelőre nem tartja indokoltnak. Egyes megfigyelők szerint azonban Peking nem fogja hagyni, hogy a 70. évfordulót beárnyékolják a Hongkongban zajló kormányellenes demonstrációk.