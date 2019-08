Színes

Hét kamionról öntötték a paradicsomot a 'csatázók' közé Spanyolországban

Hét kamionról öntötték a paradicsomot a 'csatázók' közé szerdán a spanyolországi Bunolban, ahol 74. alkalommal rendezték meg az óriási nemzetközi ismertségnek örvendő Tomatina fesztivált. 2019.08.28 18:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A paradicsomcsata 22 ezer résztvevője egy órán keresztül hajigálta egymást a túlérett zöldségekkel, majd többen közülük belevetették magukat a földön keletkezett darabos paradicsomtócsákba. Ehhez sokan úszósapkát, úszószemüveget öltöttek magukra, de voltak, aki dinnyehéjsisakot viseltek "harci öltözetként".



Az összezsúfolódott tömeget a nagy melegben a helyi lakosok vízzel locsolták az erkélyekről, balkonokról.



Az alig tízezer lakosú település utcáit a csata idején hatalmas hangzavar, dudaszó és sivalkodás zaja töltötte be. Azonban a csata végeztével sem csendesedett el a városka, zenei és gasztronómiai programokkal folytatódik a nyár búcsúztatása.



A fesztiválra szóló jegy 12 eurós áráért a szervezők zuhanyozási lehetőséget is biztosítanak a csata után a további mulatságok előtt.



A Tomatina fesztivál története 1945-ből ered, amikor is fiatalok egy csoportja megzavart egy felvonulást, a kialakult káoszban pedig egy közeli zöldséges paradicsomaival kezdték dobálni egymást az emberek.



Egy évre rá ugyanezt már szándékosan ismételték meg, mert nagyon szórakoztatónak találták a korábbi "csatát". Hiába tiltották be a hatóságok, az "ütközet" mégis minden évben újra lezajlott.



A paradicsomcsata 1959 óta számít hivatalos eseménynek a Valenciától mintegy 40 kilométerre található Bunolban.