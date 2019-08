A szószéken etette egy meleg pár gyermekét az új-zélandi házelnök - videó

A photo of the Speaker of New Zealand's Parliament feeding a legislator's baby while carrying out his duties has been shared all over the world. pic.twitter.com/G8MvuuAOkb

Az új-zélandi parlament alsóházának tanácskozását vezető Trevor Mallard igen meglepő dolgot tett, ugyanis nem egymaga érkezett a szószékre. A talár alatt öltönyt viselő férfi ugyanis felvitte az egyik képviselő babáját, akit ott kezdett el cumisüvegből etetni. Ezzel semmi demonstráló szándéka nem volt, nem a női egyenjogúságért küzdött és nem is követelt több szociális juttatást a családoknak.



Csak jó szerencsét kívánt az örömszülőknek – írta az Euronews.



„A házelnök székébe általában csak a levezető elnök ülhet, de ma egy VIP-vendég foglalt helyet velem. Gratulálunk, Tamati Coffey és Tim a családotok legújabb tagjához.



Trevor Mallard

új-zélandi házelnök”



Hogy kinek szólt mégis az üzenet? Tamati Coffey munkáspárti képviselő egy férfival, Tim Smith-szel él együtt és vele fogja felnevelni jelenleg másfél hónapos kisfiát, akit egy béranya hozott a világra.



Új-Zélandon egyébként senkinek sem kell a karrierje, vagy a gyerekvállalás közül választania. Jacinda Ardern miniszterelnök azzal vált híressé, hogy ő volt a második olyan politikus, aki kormányfői posztja során adott életet gyermekének, Neve Te Arohának. Ardern az ülések alatt rendszeresen eljárt szoptatni, sőt babáját a 2018-as ENSZ-közgyűlésre is magával vitte.

Normally the Speaker's chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA