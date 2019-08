Diplomácia

Donald Trump lemondta dániai látogatását - videó

Donald Trump komolyan gondolja Grönland megvásárlást Dániától. Bár először mindenki tréfának tartotta a hírt, az amerikai elnök megerősítette, hogy valóban érdeklődik a világ legnagyobb szigete iránt, melynek esetleges megszerzését egy "óriási ingatlanvásárláshoz" hasonlította. 2019.08.21 09:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump amerikai elnök kedden éjjel Twitteren bejelentette, hogy lemondja dániai látogatását.



"Dánia nagyon különleges ország, hihetetlen emberekkel, de tekintettel Mette Frederiksen miniszterelnök megjegyzéseire, miszerint nem érdekli őt Grönland megvásárlásának megvitatása, találkozónkat, amelyre két hét múlva került volna sor, elhalasztjuk" - írta mikroblogjában az államfő. Majd megköszönte a dán politikusnak, hogy "világosan beszélt", mert - úgy fogalmazott - "költséget és erőfeszítést takarított meg mind az Egyesült Államok, mind pedig Dánia számára".



Trump jelezte: egy későbbi időpontban sor kerül a vizitre.



A múlt héten a The Wall Street Journal című lap írta meg, hogy Donald Trump szűk tanácsadói körben többször is felvetette Grönland megvásárlását Dániától, sőt, a Fehér Ház jogi tanácsadói hivatalának két munkatársát meg is kérte, vizsgálják meg ennek a lehetőségét. Az elnök gazdasági tanácsadója, Larry Kudlow vasárnap egy televíziós interjúban megerősítette, hogy Trumpot tényleg érdekli Grönland esetleges megvásárlása.



Mette Frederiksen dán kormányfő éppen az amerikai sajtóhír megjelenése után és Kudlow nyilatkozata napján látogatott a Dán Királysághoz tartozó, autonómiát élvező szigetre, ahol közölte: a terület nem eladó, és egyébként reméli, hogy az amerikai elnök nem is komolyan vetette ezt fel.



Donald Trump hétfőn még tréfás Twitter-anyaggal utalt Grönlandra: a mikroblogon fotómontázst tett közzé, amely az egyik szállodájának felhőkarcolóját és a bukolikus dán tájat ábrázolja. A kép mellé azt írta: "Ígérem, hogy ilyet nem csinálok Grönlandon!"



Az amerikai elnök a hét végén a dél-franciaországi Biarritzba utazik, ahol részt vesz a világ vezető gazdasági hatalmait tömörítő G7-es csoport csúcsértekezletén. Onnan indult volna Dániába. Szeptember 1-jén már Lengyelországban emlékezik meg a második világháború kitörésének évfordulójáról.