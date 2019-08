Tragédia

Bármikor meghalhat a két barlangász - videó

hirdetés

Két barlangász rekedt a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna (Nagy Havas-Barlang) mélyén, miután a beáramló víz elvágta útjukat. Akár hetekbe is telhet, mire ki tudják szabadítani a lengyelországi Nagy havas barlang mélyén csapdába esett embereket.



Mint ismeretes, egy hat fős csapat indult barlangászni, majd annak ellenére folytatták a túrát, hogy az üregekben levő víz szintje emelkedni kezdett. Négy barlangásznak sikerült kimenekülnie, ők hívták a hegyi mentőket. Két ember azonban a barlangban rekedt.



Bár megtalálták a Tátrában a hét végén eltűnt két barlangász felszerelését kedden, de továbbra sem kaptak életjelet tőlük - közölte a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka, Jan Krzysztof.



A két barlangkutató a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna (Nagy Havas-barlang) mélyén rekedt, miután a váratlanul beáramló víz elvágta útjukat. A többfelé elágazó barlangrendszerben a mentők kedden eljutottak abba a mintegy 400 méter mélyben fekvő üregbe, ahova feltételezésük szerint kollégáik menekülhettek a víz elől. A helyszínen megtalált felszerelés mellett élelmiszer is volt.



Krzysztof szerint a két férfi feltehetőleg egy eddig fel nem térképezett nyílásba próbált továbbjutni, és a felszerelés terhükre lehetett a szűk térben.



A mentőakció résztvevői - a TOPR tagjai mellett bányamentők, tűzoltók és tűzszerészek - jelenleg megpróbálják kiszélesíteni a nyílást.



A mentést rendkívül nehéznek minősítik egyebek között a barlangrendszer többfelé ágazó és szűk folyosói, a mintegy négy Celsius-fokos hőmérséklet és a magas páratartalom miatt. A barlangrendszert szellőztetni is kell, mert a jobb átjárhatóságot biztosító pirotechnikai munka, sok apró robbantás során mérgező szén-monoxid keletkezik.



A legnagyobb és legmélyebb lengyelországi barlangrendszerben a mintegy 500 méter mélyben rekedt barlangászok megmentésén jelenleg 27 fős csapat dolgozik, az akcióba a hegyi mentők mellett tűzoltók és tűzszerészek is bekapcsolódtak.