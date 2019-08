Baleset

Két barlangász rekedt egy tátrai barlang mélyén

Két barlangász rekedt a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna (Nagy Havas-Barlang) mélyén, miután a beáramló víz elvágta útjukat. A bonyolult mentőakció akár hetekig is tarthat - közölte vasárnap a lengyel média.



A legnagyobb és legmélyebb lengyelországi barlangrendszerben a mintegy 500 méter mélyben rekedt barlangászok megmentésén jelenleg 27 fős csapat dolgozik, az akcióba a hegyi mentők mellett tűzoltók és tűzszerészek is bekapcsolódtak. Várják a szlovákiai mentők érkezését is.



Négy barlangásznak sikerült még kimenekülni az elárasztott barlangfolyosóból, ők értesítették a mentőket a mélyben rekedt kollégáikról szombat este. Előtte még hallották a két szerencsétlenül járt barlangász hangját.



Jan Krzysztof, a tátrai hegyi mentők (TOPR) parancsnoka vasárnapi sajtóértekezletén elmondta: tudják, hol keressék az eltűnteket, viszont nagyon nehéz megközelíteni őket, mert a víz mellett a folyosók szűkössége is akadályt jelent. Pirotechnikai műveletekkel többek között az átjárókat bővítenék.



Krzysztof szerint aggodalomra adhat okot a barlangászok egészségi állapota, mivel már hosszabb ideje extrémnek minősíthető közegben tartózkodnak, ahol a hőmérséklet mintegy négy Celsius-fok, és magas a páratartalom.



A mentőknek "hosszú távú cselekvésre, napokra, hetekre kell felkészülniük" - jelentette ki Krzysztof.



A keresett barlangkutatók nemzetiségéről a média nem számolt be.