Elsírta magát udvarának újabb átkutatása közben a caracali rém

Könnyekre fakadt a két tinilány meggyilkolásával vádolt Gheorghe Dinca szombaton, miközben a nyomozók a caracali házának udvarán újabb bizonyítékok után kutattak.

Ügyészségi források szerint az eddig semmilyen megbánást nem tanúsító férfi kijelentette a nyomozóknak, hogy sajnálja tetteit és azt is, hogy szégyent hozott a gyermekeire.



Arról is beszélt, hogy bűnhődni akar a gyilkosságokért.



A sajtóban caracali rémnek is nevezett autószerelő korábban elismerte, hogy megerőszakolta és megölte a 15 éves Alexandra Maceşanut és a 19 éves Luiza Mihaela Melencut. A házának udvarán talált emberi maradványokon végzett DNS-vizsgálatok Alexandrától származnak.



Gheorghe Dinca vallomásában azt állította, hogy a 15 éves lányhoz hasonlóan Luiza holttestét is elégette, a maradványokat egy zsákba tette, amit elásott egy Caracal melletti erdőben. A hatóságok találtak is emberi maradványokat az erdőben, de a szakemberek egyetlen DNS-mintát sem azonosítottak a csontokon, mivel ezek a környezeti tényezők hatására igen kalcinálódtak - írta a Maszol.ro.